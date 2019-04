De debates, ‘ratings’ y candidatos

El próximo 5 de mayo los panameños tendremos la responsabilidad y poder político de ejercer el voto y elegir al próximo presidente de la República por los siguientes cinco años. Si algo ha caracterizado esta campaña electoral son los múltiples debates que hemos presenciado, ya sea en vivo o como televidente, con temas generales hasta más específicos en el agro, turismo y educación. Formatos y metodologías distintas en diversos lugares: universidades, Cámara de Comercio, Cerro Punta, entre otros; ha sido la tónica de esta campaña política 2019. Desde las más variopintas situaciones, como que el candidato conteste: que ya respondió esa pregunta, o no entender la pregunta, o que “yo no vine a rendir un examen”. De esto he sido testigo en los debates de la campaña 2019 por la Presidencia.

El debate ha pasado a ser parte de un show televisivo más, ante la falta de ratings de las televisoras frente a una población que ha cambiado en gran medida sus hábitos de consumo de medios tradicionales de comunicación por redes sociales y streaming. Pero el exceso de debates, lejos de aportar a la democracia o tener un rating televisivo, ha causado, al menos para mí, un alejamiento del consumo de este producto, que debería ser un espacio de debate de ideas para conocer las propuestas políticas de los candidatos. Observar el accionar de la dinámica de estos debates en la actual campaña me lleva a la siguiente reflexión, como consejo, para que desde ya usted, futuro candidato, tenga el tiempo suficiente para prepararse para la campaña, considerando que tendrá cinco años. Tome cursos de dicción, de actuación (método Stanislavski), si ya tiene una licenciatura o no tiene, estudie preferiblemente (derecho o economía), además, saque tiempo para leer los clásicos de la filosofía y la sociología.

Estudie una maestría en políticas públicas (disponible ya en Panamá). Búsquese un buen equipo de redactores de discursos, si usted no tiene la habilidad para hacerlo. Estudie a los grandes oradores. El menú es variado, lo mismo que sus ideologías (Trump, Obama, Fidel Castro, Pepe Mujica, papa Francisco, entre otros). No es fácil ser un gran orador. Es una extraña mezcla de sensibilidad, arte, intelectualidad y gracia. Pero con ganas y una preparación intelectual y escénica adecuada, todo es posible.

¡Atrévase ! Su auditorio se lo agradecerá.

El autor es abogado, periodista y educador.