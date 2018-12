¿Qué defendemos? ¿A la Iglesia de los violentos ataques a la fe católica porque cardenales han encubierto toda clase de fechorías, la última los curas pedófilos? ¿A los protestantes, engañados por Lutero, quien astutamente niega el libre albedrío a Erasmo de Rotterdam para que, copiando el modelo de Tertuliano para la cristiandad, ataque a las universidades y la ciencia con una fe “sencilla y afilosófica”, provocando en su mente y la de sus fieles una escisión entre cristianismo, ciencia y especulación?

¿Qué defendemos? ¿A los ateos y agnósticos, presos del empirismo de David Hume, quien negó la existencia de Dios, cuando nunca nadie lo ha visto y se conocía a través de un ser que sí existió en este mundo natural, Jesús: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”: por su principio mosaico del amor al prójimo, que solo sobrevive con una base aristotélica renacentista e ilustrada: razonable y no hostil?

¿Qué defendemos? ¿A la izquierda de los violentos ataques de la derecha, cuando fueron los socialistas de cátedra, historicistas y nacionalistas quienes mandaron el intervencionismo generalizado sobre las sociedades para alcanzar el comunismo y el sindicalismo socialista mediante la confiscación total del capitalismo? ¿A la derecha de los violentos ataques de la izquierda, cuando gracias al intervencionismo y al darwinismo social de Herbert Spencer se fue consolidando el corporativismo fascista dominante desde la Italia de Mussolini?

Defendemos el atributo por encima del ente, la dignidad del ser humano. Defendemos la autonomía de lo social o institucional, independientemente de su naturaleza espontánea/inclusiva (abolida) forzosa/extractiva (dominante), sobre los derechos naturales de gente o derechos individuales inalienables o intransferibles del ser humano: vida, libertad y búsqueda de la felicidad, la ética del Estagirita.

Defendemos a grupos o al estatismo sostenido en la teoría holística sobre el individualismo metodológico que inició con el aristotelismo tomista y duró hasta la Revolución Francesa como dominante. Defendemos como criterio de dignidad, valor, respeto, moral y derecho leyes históricas sostenidas en lo que dicta una mayoría sobre los principios universalmente válidos y necesarios para la conducta humana: axiomas de existencia, identidad y conciencia y sus corolarios de causalidad y no contradicción. Defendemos los vicios encubiertos en bullying de las redes sociales, en vez de las virtudes humanas.

Defendemos el poder constituido arbitrario, despótico y corrupto cada vez que corres al estatismo para exigir que intervenga para supuestamente “ayudar” a los productores, emprendedores y asegurados de ataques quijotescos de molinos de viento. Fiasco total. Ese no era el camino que se estaba construyendo, prueba de ello que tuvieron que recurrir a las guerras religiosas y mundiales para frenar el avance del aristotelismo como base para la cristiandad, acabando con ello, principalmente la ciencia económica que dio vida al liberalismo clásico, el patrón oro clásico y los derechos naturales de gente.

El capitalismo, hoy abolido, no era un fin en sí mismo, no era un programa, era una realidad. Era consecuencia de un trabajo que se inició en la Escuela de Salamanca y los escolásticos tardíos, cuyo fruto fue la economía de mercado regulada por los consumidores y prensa en el siglo XIX. Los dogmas de fe “incuestionables”, las ideologías totalitarias, el intervencionismo, el corporativismo y el sindicalismo corresponden a un programa sabiamente organizado, o hechos creados por el poder constituido sostenido en la teoría holística, que arrancó con el sufragio universal y la opinión pública política, que terminaron haciendo un daño terrible a las sociedades: las opiniones establecidas de los pueblos sometidos del Antiguo Régimen legitimaron los mismos monopolios y prebendas del poder constituido en el nuevo régimen industrial. Hoy el sufragio es una plutocracia.

Fueron los consumidores y la prensa quienes forzaron a la Coca Cola, para evitar enfados y perder su base de clientes, a eliminar el alcaloide de la cocaína de su fórmula, el componente narcótico de su producto, en 1903, y no la primera ley federal sobre drogas Harrison Narcotics Act de 1914, que criminalizaba la venta sin licencia de cocaína y derivados del opio.

La Harrison Narcotics Act hizo de la hoja de coca una sustancia regulada y su importación estaba estrictamente regulada por el gobierno federal, que también decidía qué uso podía dar el importador al producto.

De las dos empresas que el gobierno federal dio el monopolio exclusivo para la importación de hojas de coca al granel, Merck & Co., Inc. y Maywood Chemical Works, a esta última se le dio permiso para importar las hojas para extraer y destruir el alcaloide de la cocaína para producir el “producto nº 5” no narcótico, que es el ingrediente saborizante basado en la hoja de coca que sigue usando hoy Coca-Cola. Esto hizo de ambas empresas un monopolio concedido por el Estado, uno para analgésicos y otro como proveedor único para la Coca-Cola Company.

Este programa se redobló a partir de 1930 y se consolidó después de las dos guerras mundiales, cuyo principal objetivo fue abolir la Ilustración, el liberalismo, el neotomismo y el romanticismo hasta lograr la “restauración mercantilista”: un orden arbitrario, despótico y corrupto del complejo político, bancario, industrial, sindical y militar, las sociedades 20:80, que mantiene sometidos a los productores, asegurados y emprendedores a través del positivismo jurídico del estatismo, que excluye los derechos naturales de gente.

¿A quién defiende este servidor? A la dignidad del ser humano, independiente del atributo. ¿Y Ud, caro lector? ¿Seguirá comiendo cuento chino de extraterrestres y reptiloides de sangre azul en pleno siglo XXI?

El autor es docente universitario