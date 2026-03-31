Defensoría del Pueblo: garantía de derechos y necesidad de profesionalización

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El Defensor del Pueblo constituye una institución esencial del Estado democrático de derecho, concebida como un mecanismo independiente de protección y promoción de los derechos humanos frente a la actuación de los poderes públicos, en particular de la Administración. Su función no es jurisdiccional ni política, sino eminentemente garantista, preventiva y correctiva, orientada a la defensa de la dignidad humana, la legalidad y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones públicas. En el contexto panameño, la Defensoría del Pueblo representa un pilar clave para la consolidación del Estado de Derecho y para la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, razón por la cual el proceso de escogencia del próximo Defensor del Pueblo adquiere una relevancia decisiva para el futuro de la institución y para la credibilidad del sistema democrático.

Una de las características esenciales del Defensor del Pueblo es su independencia funcional y orgánica, condición indispensable para el ejercicio legítimo y eficaz de sus atribuciones. El titular de la institución debe actuar sin subordinación a intereses partidarios, gubernamentales o económicos, guiado exclusivamente por la Constitución, la ley, los estándares internacionales de derechos humanos y el principio de imparcialidad. Esta independencia no puede entenderse como una mera declaración formal, sino como una garantía real que permita al Defensor ejercer una supervisión crítica del poder público sin interferencias ni condicionamientos externos, y que debe reflejarse de manera concreta en los procesos de selección, en los regímenes de incompatibilidades y en las prácticas institucionales.

El Defensor del Pueblo ejerce una función de supervisión integral de la Administración pública, con facultades para investigar actos, omisiones o prácticas que vulneren derechos fundamentales o principios de buena administración pública. Esta función puede activarse tanto a partir de quejas presentadas por la ciudadanía como de oficio, lo que refuerza su carácter proactivo y preventivo. En este marco, una de las labores esenciales de la Defensoría consiste en prevenir, denunciar y enfrentar los abusos del poder público, especialmente cuando el gobierno de turno incurre en prácticas que vulneran derechos humanos. Cuando ello ocurre, el Defensor del Pueblo debe asumir una posición institucional firme, crítica y autónoma, oponiéndose a dichas actuaciones mediante los mecanismos legales a su alcance, sin subordinación política ni complacencia institucional, cumpliendo así su función de contrapeso democrático.

Otro rasgo esencial de la institución es su accesibilidad universal, que garantiza a todas las personas la posibilidad de acudir al Defensor del Pueblo sin formalismos excesivos, sin necesidad de representación legal y sin costo alguno. Esta característica convierte a la Defensoría en un canal especialmente relevante para la protección de los derechos humanos en contextos de desigualdad social, donde el acceso a la justicia formal puede verse limitado por barreras económicas, culturales o procedimentales.

El ejercicio del cargo de Defensor del Pueblo exige altos estándares de idoneidad académica, profesional y ética, acordes con la relevancia constitucional y social de la institución. Resulta imprescindible una formación académica sólida en el ámbito jurídico, que permita una comprensión profunda del orden constitucional y de los sistemas de protección de los derechos humanos. En este sentido, debería valorarse de manera especialmente rigurosa la posesión de títulos de posgrado avanzados, tales como maestrías especializadas y estudios de doctorado en áreas directamente vinculadas a los derechos humanos, el derecho constitucional, el derecho internacional o disciplinas afines, como criterio de excelencia académica y solvencia técnica. La formación doctoral aporta una capacidad avanzada de análisis crítico, interpretación normativa y elaboración de criterios jurídicos complejos, cualidades indispensables para una institución llamada a pronunciarse sobre conflictos estructurales entre ciudadanía y poder público. Las maestrías especializadas, por su parte, permiten una profundización práctica que refuerza la dimensión aplicada del cargo y su impacto institucional.

Junto a la formación académica, resulta indispensable acreditar una trayectoria profesional comprobada en la defensa y promoción de los derechos humanos. Esta experiencia debe reflejar un compromiso sostenido y verificable con los valores democráticos, la dignidad humana y el acceso efectivo a la justicia, ya sea en el ámbito público, académico, judicial, internacional o en organizaciones de la sociedad civil. El conocimiento teórico, por sí solo, resulta insuficiente sin una práctica real y consistente en contextos concretos de protección de derechos.

Asimismo, el cargo requiere una experiencia profesional relevante y demostrable que permita comprender el funcionamiento de las instituciones públicas y las dinámicas de poder que inciden en la vulneración de derechos. Esta experiencia resulta fundamental para formular recomendaciones viables, dialogar con las autoridades y promover cambios institucionales efectivos. A ello se suma la necesidad de condiciones éticas y personales de reconocida probidad, independencia de criterio y compromiso con el interés público, elementos que constituyen la base de la autoridad moral del Defensor del Pueblo.

En coherencia con el principio de independencia, debería considerarse como criterio esencial de idoneidad que el Defensor del Pueblo no mantenga vínculos de militancia activa ni dependencia orgánica con partidos políticos, ni haya desempeñado funciones de naturaleza política en gobiernos pasados o en el gobierno de turno. La pertenencia partidaria o la cercanía política pueden comprometer la imparcialidad real y percibida de la institución, debilitando su capacidad para ejercer un control efectivo del poder público. La independencia del Defensor no solo debe ser jurídica, sino también política y simbólica, de modo que la ciudadanía pueda reconocerlo como un garante autónomo y no como un actor alineado con intereses gubernamentales.

Del mismo modo, debería evaluarse con especial rigor la existencia de posibles conflictos de interés derivados de la participación previa en empresas, consorcios o estructuras económicas vinculadas directa o indirectamente a gobiernos anteriores o en funciones. Estas relaciones, cuando generan dependencia económica o comprometen la autonomía de criterio, afectan la credibilidad institucional y justifican la adopción de mecanismos como regímenes de incompatibilidades, deberes de revelación patrimonial y periodos de enfriamiento. La Defensoría del Pueblo no puede convertirse en un espacio de continuidad de redes de poder político o empresarial sin poner en riesgo su función de contrapeso institucional.

Pese a la relevancia institucional de la Defensoría del Pueblo, uno de los principales desafíos que enfrenta en Panamá es la insuficiente profesionalización de la institución, particularmente en los procesos de designación de sus autoridades. En el debate público se ha señalado de manera recurrente que el acceso al cargo ha tendido a responder a criterios políticos, coyunturales o clientelares, en detrimento de una evaluación rigurosa de la idoneidad académica, técnica y ética de las personas designadas. Esta percepción debilita la legitimidad de la institución y compromete su capacidad para ejercer una supervisión efectiva e independiente del poder público.

La politización del cargo desnaturaliza la esencia misma de la Defensoría del Pueblo. Cuando quienes acceden a la institución lo hacen principalmente por capital político o afinidad partidaria, y no por una trayectoria acreditada en derechos humanos y formación jurídica especializada, el Defensor corre el riesgo de convertirse en un actor subordinado al poder que debe supervisar. La autoridad del Defensor del Pueblo se fundamenta precisamente en su distancia crítica respecto del poder político, condición indispensable para la defensa efectiva de los derechos fundamentales.

A ello se suma la persistencia de prácticas clientelares que afectan tanto a la selección del titular como a la conformación del personal de la institución. El clientelismo erosiona la profesionalidad, genera dependencia política y transforma una institución de garantía en un espacio de colocación o recompensa, alejándola de los estándares internacionales de independencia, eficacia y credibilidad.

Otro problema estructural es la confusión entre la naturaleza de la Defensoría del Pueblo y una lógica empresarial o gerencial. La Defensoría no es una empresa ni su finalidad es la maximización de resultados económicos, la eficiencia entendida en términos mercantiles o la gestión basada exclusivamente en indicadores de productividad. Su misión es esencialmente jurídica, ética y garantista, orientada a la protección de la dignidad humana y al control del ejercicio del poder público. Aplicar criterios empresariales al perfil del Defensor del Pueblo implica una desnaturalización de la institución y una reducción de su función a parámetros ajenos a su razón de ser.

En consecuencia, el perfil del Defensor del Pueblo debe concebirse desde una lógica institucional claramente alejada del pragmatismo político y de la racionalidad empresarial, privilegiando una formación académica sólida, una trayectoria acreditada en derechos humanos y una independencia real frente a intereses partidarios o económicos. Solo mediante la despolitización del cargo, la profesionalización de la institución y la adopción de criterios meritocráticos en los procesos de nombramiento será posible que la próxima designación del Defensor del Pueblo fortalezca realmente a la institución como contrapeso democrático y como garante efectivo de los derechos humanos en Panamá.

El autor es abogado, docente y doctor en estudios avanzados en derechos humanos.