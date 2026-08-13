Del campo de entrenamiento a la Copa del Mundo

Exclusivo

Como la mayoría de la gente en el mundo, he decidido suscribirme a una plataforma de streaming deportivo para ver el Mundial de 2026. Como no sabía mucho al respecto, he comparado varias opciones:

ESPN Unlimited: $29.99 al mesPeacock Premium Plus: $16.99 al mesFuboTV: $45.99 al mesYouTube TV: $64.99 al mes

En mi caso, como elegiría la opción más barata para el verano, me costaría unos treinta dólares de televisión. ¿Es demasiado? Como viajera experimentada, me sentía indecisa. Por un lado, equivale a unos seis cafés en Estados Unidos, una cantidad insignificante; por otro, con 30 dólares basta para una visita a urgencias en Francia, tres comidas en Ciudad de México y cuatro noches en un modesto albergue en la República Dominicana.

UNICEF ha utilizado históricamente la cifra de 30 dólares como referencia para sus programas. La suscripción de dos meses a un canal deportivo puede financiar 115 dosis de vacuna contra la poliomielitis, comprar pastillas purificadoras para 23,530 litros de agua potable tras un terremoto, proporcionar 736 lápices a niños desplazados y financiar 55 sobres de pasta de cacahuete para tratar a niños desnutridos.

Según mi experiencia, con 30 dólares basta para comprar 12 pares de calcetines, seis pares de botas de fútbol o 20 botellas de agua en la ciudad de Panamá. Mi suscripción de dos meses, que adquirí sin demasiadas dificultades ni pensarlo mucho, es un salvavidas para muchas organizaciones, instituciones y personas.

El año pasado trabajé como asesora de recaudación de fondos en la Asociación Deportiva Curundú (ADC), una organización sin ánimo de lucro con sede en Panamá que ofrece oportunidades deportivas, educativas y nutricionales a jóvenes con recursos limitados. La organización, fundada y dirigida por Andrés Madrid y César Santos —dos exfutbolistas—, es un caso excepcional.

Madrid y Santos fundaron el club antes de cumplir los veinte años. Al haber crecido en Curundú, un barrio afropanameño situado en el corazón de la ciudad de Panamá, Madrid y Santos conocían bien la segregación racial y económica que existía en su barrio.

El barrio es conocido por su pobreza y por las dificultades a las que se enfrenta. Cuando Madrid y Santos iban a la escuela primaria, había escasez de profesores y tenían que compartir los libros de texto con otros niños. Cerca de la casa en la que creció Madrid, el gobierno inició la construcción de un centro de salud destinado a los 16,000 residentes con bajos ingresos de la zona, pero lo abandonó dos años después.

Hasta el día de hoy, el único centro de salud de Curundú solo tiene capacidad para dos médicos y diez consultas al día para toda la población del corregimiento.

Fui una de las nueve estudiantes de la Universidad de Duke que colaboraron como voluntarias con la organización el verano pasado a través del programa DukeEngage. Durante mi estancia en la ciudad de Panamá, pude constatar de primera mano la tensión que existía entre Curundú y el resto de la ciudad. A mi alrededor se veían contrastes por todas partes: entre las clínicas de salud abandonadas y el perfil urbano de los hoteles de lujo, o entre la forma en que la gente nos trataba a nosotros —los extranjeros que hablábamos inglés— y la forma en que trataba a sus propios vecinos.

Me tomó un tiempo adaptarme a Panamá, pero no dejaba de escuchar cosas buenas, como que, justo enfrente de la casa de Madrid, el gobierno había construido un nuevo estadio de fútbol. Me pregunto qué proyectos se sacrificaron para que eso sucediera.

La realidad es que muchos barrios panameños, como Curundú, sufren abandono. Muchos están estigmatizados y se ven asfixiados por estereotipos negativos, lo cual aleja tanto a los locales como a los visitantes.

Los ricos y los pobres en la ciudad de Panamá están tan divididos como las dos gradas de un estadio de fútbol.

En los barrios más pobres abundan los carteles con las leyendas “Prohibido el paso” y “Peligro”, lo que crea barreras artificiales. Incluso tras meses de colaboración con la ADC, durante los cuales cenamos con sus fundadores, jugamos con los niños y exploramos el barrio, los conductores de Uber y los de autobuses seguían advirtiendo a nuestro grupo de DukeEngage sobre Curundú.

Los obstáculos estructurales a los que se enfrenta el barrio son reales. Los hemos visto. Pero estas narrativas menosprecian a la animada comunidad de Curundú que conocí el verano pasado.

Carlos Hernández (Racing Club de Montevideo), Abdul Morales (CAI de La Chorrera), Davis White (CSD Municipal de Guatemala) y Moisés Guerra (Tauro FC) son algunos de los antiguos alumnos de la ADC que siguen siendo fuente de inspiración para los niños de Curundú. Con su esfuerzo, siguen forjando un legado para el barrio que trasciende sus límites y las historias falsas o exageradas.

Andrés Madrid y César Santos no son solo entrenadores. Son conocidos en el barrio por su compromiso con los jóvenes de la ciudad de Panamá. Durante doce años han organizado eventos para recaudar fondos, han conseguido uniformes, han entrenado a jóvenes en el fútbol y han creado oportunidades económicas para otros jóvenes de la zona, todo ello, en su mayor parte, sin recibir remuneración alguna. Recientemente, Madrid fue invitado como ponente a la conferencia “Inclusión Social y Desarrollo Juvenil a través del Fútbol, Goles que Cuentan”, organizada por la Embajada Británica en la ciudad de Panamá. Este evento fue una muestra de su liderazgo y orientación constante hacia los jóvenes de Curundú, tanto dentro como fuera del campo.

DukeEngage ha pasado dos meses forjando una relación con la gente de Curundú. Hemos asistido a los partidos, llenando botellas de agua junto al campo mientras contactábamos con patrocinadores dispuestos a apoyar a la organización. Quizá algunos pensaron que era una locura. ¿Cómo podíamos animar a Curundú y a Panamá al mismo tiempo? Quizá también haya quien piense que es una exageración que los niños de Curundú estén consiguiendo resultados tan increíbles.

¿Pero debería sorprendernos tanto?

Este verano se cumple apenas el segundo año de colaboración entre DukeEngage y la ADC. Ya han pasado doce años desde que los fundadores del club comenzaron a apoyar a los niños de Curundú y de la ciudad de Panamá con su determinación y su misión. Gracias a la ADC, estos niños tienen diversas oportunidades para fortalecer la comunidad desde dentro, sin prestar atención a los comentarios y juicios externos de quienes no creen en ellos.

Para Madrid y Santos, no se trata solo de fútbol. Se trata de enseñar a los niños a trabajar en equipo y a esforzarse cada día en el campo, incluso cuando el campo no es un campo, sino un patio o una calle desierta. El año pasado escribí sobre la resiliencia de la ADC. Dije que la ADC está cambiando las expectativas, está dando el primer paso —creer— a pesar de las presiones externas de su propia comunidad.

Y nadie lo hace mejor que los chicos de Curundú. Son amables, acogedores y están llenos de pasión. Además, saben muy bien lo que se siente al estar al otro lado de la verja.

Contra todo pronóstico, la ADC sigue posicionándose a favor de los marginados. Hace que relaciones improbables perduren en el tiempo. Sigue apoyando a un equipo, a una causa, aunque solo se trate de once chicos en una ciudad de dos millones de habitantes.

Este año, nuestro objetivo es recaudar 30,000 dólares para financiar el programa de la ADC de 2027. Queremos ayudar a un mayor número de niños y apoyar las actividades diarias de la ADC. Piénsalo la próxima vez que contrates una suscripción de televisión o vayas a ver el próximo partido, y plantéate la posibilidad de hacer una donación por un importe equivalente a favor de la ADC.

A partir de ahora, mientras ves a tu equipo o a tus jugadores favoritos saltar al campo, tómate un momento para imaginar en cuántos campos de fútbol se está desarrollando una escena similar. Piensa en los entrenadores, los aficionados, las familias y los niños que están viendo los partidos por todo el mundo junto a ti, animando los mismos goles y las mismas victorias, con la esperanza de que algún día sean ellos quienes jueguen en el campo.

DukeEngage es un programa de la Universidad de Duke creado en 2007 que conecta a los estudiantes con organizaciones sin fines de lucro locales para que pasen un verano significativo. El Dr. Javier Wallace, profesor de Estudios Africanos y Afroamericanos en la Universidad de Duke, encabezó el programa DukeEngage Panamá en 2025, y así fue como otros ocho estudiantes de Duke y yo comenzamos a colaborar con la Asociación Deportiva Curundú. Desde entonces, más estudiantes y simpatizantes se han sumado para apoyar la causa de la ADC.