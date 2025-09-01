Del Estí al Caldera

Exclusivo Suscriptores

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Mientras uno es utilizado como fuente de una hidroeléctrica nacional que genera energía mediante turbinas, el otro desarrolla velocidad gracias a la gravedad, bajando desde lo alto de la cordillera Central y bañando las tierras de la Feria de las Flores y del Café en Boquete, ampliamente conocida.

En ese peregrinar, a veces encontramos este último río tranquilo y meditabundo, pero en circunstancias impredecibles puede tornarse indomable, como cuando hace algunos años su caudal arrasó con todo a su paso, poniendo a prueba incluso a dos hoteles del distrito.

En esta historia se cruzan dos distritos de la provincia de Chiriquí: Gualaca y Boquete.

La hidroeléctrica Estí, ubicada a unos 400 kilómetros al oeste de la capital, utiliza los excedentes de proyectos como Chiriquí y Fortuna. El proyecto Fortuna aprovecha las aguas del río Chiriquí y posee una presa de almacenamiento tipo embalse con un área de drenaje de 166 km² y una capacidad instalada de 300 MW.

La central hidroeléctrica Estí cuenta con la presa Barrigón, que recibe los caudales desviados desde La Esperanza en el río Chiriquí y los propios de la quebrada Barrigón, con un área de drenaje de 703 km² y una capacidad instalada de 120 MW.

He llegado hasta aquí para subrayar lo que el distrito de Gualaca —olvidado en parte del progreso provincial y nacional— podría lograr si aprovecha la fuerza motora de sus aguas para atraer turismo. Allí no solo está la hidroeléctrica Estí, sino también los Cangilones, un sitio que es mucho más que un balneario: es un atractivo turístico desaprovechado por la falta de inversión privada y el escaso impulso del gobierno a través de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

En una visita reciente a Gualaca observé que el alumbrado público no llega hasta el Colegio Jesús María Pla, y que hay deficiencias tanto en la señalización vial como turística. Esto debería preocupar a las autoridades locales, que tienen la tarea de mejorar la infraestructura. A ambos lados de la vía, los herbazales altos aprisionan la entrada del pueblo.

De Boquete no hablaré, porque ya es conocido y se defiende solo.

Pero la carretera que une Caldera con Gualaca sí necesita mejoras: buena iluminación, señalización turística y de tránsito, además de hombros adecuados.

Gualaca posee un potencial turístico que hay que mirar con visión de futuro. Su fiesta de inicios de agosto debería recibir mayor promoción, lo que solo es posible si toda la comunidad se involucra.

El corregimiento de Hornito, con una altitud de 1,271 metros y unos 1,230 habitantes, merece un trato especial. Cerca se encuentran historias y paisajes agrestes, como la reserva forestal Fortuna con su hidroeléctrica, así como ríos y cascadas que aún esperan ser explorados.

El cerro Hornito, de 2,102 metros sobre el nivel del mar y con una estructura que recuerda la forma de un horno, es otro atractivo singular. Sus primeros pobladores llegaron desde Caldera y Paja de Sombrero, en busca de tierras para ampliar sus cultivos.

La cabecera del corregimiento, Valle de la Mina, recuerda que allí funcionó una mina de oro. También existe el sitio conocido como Lavadero, lo que añade interés histórico al lugar.

Gualaca, con sus escuelas, colegio, clubes cívicos, educadores y autoridades municipales, tiene un gran reto: crecer como distrito y conquistar el lugar que merece en la provincia. En buena hora, y que así sea.

El autor es periodista.