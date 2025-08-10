Del habla de los congos de Colón

Exclusivo Suscriptores

Los primeros en difundir la forma de hablar —la jeringonza— de los congos de la costa atlántica fueron los eminentes propulsores de los estudios folclóricos, Manuel F. Zárate y Dora Pérez de Zárate. Lo hicieron en los testimoniales párrafos de su libro Tambor y socavón (1962), que fue Premio Miró.

Los tesoneros Zárate incluían todas las regiones de la república en sus pesquisas, desde Darién, limítrofe con Colombia, hasta la otra frontera con Costa Rica. Doña Dora, de mirada amplia, incluyó en su panorama de la cultura popular las manifestaciones de la minoría afroantillana anglohablante de la provincia de Bocas del Toro, con sus danzas. Los Zárate establecieron lineamientos sobre el folclor nacional que mantienen vigencia.

Etanislao Arias Peña y Eduviges Martínez Arroyo hicieron lo propio en el ámbito del hábitat con El hábitat rural de Panamá (diagnóstico, análisis y clasificación de la vivienda) (1981).

Tras las páginas de los Zárate, otros han presentado la cultura conga. Sandra Eleta publicó el álbum fotográfico en blanco y negro Portobelo (1980). Luz Graciela Joly, antropóloga, redactó páginas sobre el hablar caribeño —que figuran impresas en la revista Lotería y se repiten en el sitio de Internet de la investigadora—. Se titularon “Implicaciones sociolingüísticas del juego de congos de la Costa Abajo de Panamá” (1984), que antes se habían leído como The Ritual Play of the Congos of North Central Panama: Its Sociolinguistic Implications (1981).

Asimismo, El estudio de una manifestación afropanameña: notas sobre lingüística (1978), de Ricardo Segura, fue el aporte de este intelectual a un congreso. Luego se pudo leer, en la revista Alfa, “El nengre, habla de los congos de Piña” (1988). De esta manera, contribuyó un estudioso oriundo de la región colonense, quien era no solamente educador sino también administrador escolar e investigador. (Pocos saben que también incursionó en la novela, siendo finalista en algún concurso internacional).

John Lipski, lingüista estadounidense que ha insistido en la impronta africana en el español de las regiones americanas, publicó un libro acerca de esta modalidad, The Speech of the Negros Congos (1989), traducido al español en Panamá, según el INAC. Reunió estudios aparecidos antes en revistas y los redondeó con nuevas apreciaciones.

Aparte de la investigación científica, el enfoque literario sobre la cultura de los congos puede encontrarse en Juventudes exhaustas de Alfredo Cantón, narración premiada en Brasil, aparecida por entregas en un diario de aquel país y finalmente presentada en volumen en Panamá (1963), que mereció el estudio de Rodrigo Him Fábrega, Visión del plurilingüismo panameño en Juventudes exhaustas (2004), en el cual se reinterpreta la novela junto a la pluralidad glotológica nacional, al igual que en un anterior escrito titulado Macroparalelismo. Etnicidad y lengua en Panamá a fines del siglo XIX. Un ejercicio de análisis del discurso (2002).

Saúl Trinidad Torres, de obra que ostenta distinciones a pesar de no gozar de popularidad, con Casus belli (1976), novela ganadora del Premio Miró, y Raúl Leis, con obra teatral igualmente galardonada, Mundunción (1992), también exploraron la participación de los congos, habitantes de una república que se sigue conociendo solo de manera fragmentaria, no integral. (Cabe señalar que hay una mención algo fugaz de la etnia conga en Loma ardiente y vestida de sol (1974), de Rafael Pernett y Morales, narrativa de éxito que con notable suceso se ha adaptado al teatro).

Reencontrarse con grupos no hegemónicos es tarea de quienes tienen mirada amplia. Los que se interesan por la cultura de los congos, principalmente por su jeringonza, así lo comprueban.

El autor es investigador lingüístico y literario e instructor de lenguas extranjeras.