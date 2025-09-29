Del istmo al desierto: la huella panameña en la aviación de Israel

Exclusivo Suscriptores

Cuando se habla de la independencia de Israel, pocos recuerdan el papel decisivo de Panamá en la construcción de su fuerza aérea. En 1948, el naciente Estado enfrentaba un desafío crítico: carecía de aviones y pilotos para defender su territorio frente a ejércitos vecinos más numerosos y mejor equipados.

Fue entonces cuando surgió Alfred “Al” Schwimmer, ingeniero y piloto estadounidense, quien organizó una red clandestina para trasladar aviones desde Estados Unidos hacia Israel. Para sortear el embargo internacional, Schwimmer registró 13 aeronaves en Panamá a nombre de la empresa ficticia Panama Airlines/LAPSA, y las envió en vuelos secretos hasta Israel. Entre ellas figuraban transportes militares como Curtiss C-46 y DC-4, adaptados para llevar armas, suministros y tropas. El primer avión arribó el 21 de junio de 1948, marcando el inicio de la fuerza aérea israelí.

Panamá desempeñó un rol estratégico al ofrecer un marco legal y logístico que facilitó la organización de la defensa aérea israelí en sus primeros días de independencia. Los pilotos voluntarios realizaron vuelos de alto riesgo que sentaron las bases de la Fuerza Aérea Israelí y, en paralelo, de la aerolínea nacional El Al.

Línea de tiempo histórica

Diciembre 1947 – enero 1948: planificación del traslado de aviones ante el embargo internacional.

Primer semestre de 1948: fundación de Panama Airlines/LAPSA para registrar aeronaves.

Abril 1948: llegada de los primeros aviones a Panamá; algunos enfrentan obstáculos.

14 de mayo de 1948: proclamación de la independencia de Israel.

21 de junio de 1948: el primer avión enviado desde Panamá arriba a Israel.

Julio a agosto de 1948: continúa el traslado de aeronaves y comienzan operaciones aéreas militares.

Panamá y sus líderes de ascendencia judía

La conexión histórica entre Panamá e Israel también se refleja en la trayectoria de líderes panameños de ascendencia judía que ocuparon cargos clave:

Max Delvalle Maduro fue vicepresidente durante el gobierno de Marcos Robles y asumió la presidencia por siete días tras el juicio político a Robles, convirtiéndose en el primer judío en ocupar la presidencia de Panamá.

Eric Arturo Delvalle Cohen-Henríquez fue presidente entre 1985 y 1988, ejemplo de la participación activa de la comunidad judía en la vida política nacional.

Estas figuras, junto con la historia de la aviación clandestina, muestran cómo Panamá ha sido un espacio estratégico y culturalmente vinculado con la historia de Israel, desde operaciones aéreas hasta la vida política.

Conclusión

La historia de 1948 demuestra cómo el ingenio, la audacia y la logística internacional pueden cambiar el destino de un Estado. Gracias a Al Schwimmer y al rol estratégico de Panamá, Israel formó su primera fuerza aérea y aseguró suministros críticos para su independencia. La participación histórica de líderes panameños de ascendencia judía refuerza esta conexión simbólica, recordando un capítulo poco conocido que trascendió fronteras.

El autor es especialista en Ciencias Sociales e Historia de América.