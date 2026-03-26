Del país de servicios al país del conocimiento: Panamá ante su próxima frontera

Exclusivo

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Panamá ha construido, con disciplina y visión, una economía de servicios que hoy es referencia hemisférica. Somos un país que mueve mercancías, conecta continentes, administra un canal interoceánico y ofrece plataformas financieras, logísticas y corporativas que sostienen buena parte del dinamismo regional. Sin embargo, detrás de ese éxito se esconde una vulnerabilidad estructural: nuestra economía produce poco. Innovamos poco. Patentamos poco. Y, sobre todo, transformamos muy poco de nuestro conocimiento científico en valor económico real.

El mundo avanza hacia una economía donde la competitividad no depende de la ubicación geográfica, sino de la capacidad de generar conocimiento, protegerlo, escalarlo y exportarlo. Las naciones que han logrado ese salto —Corea del Sur, Israel, Singapur, Finlandia— no lo hicieron por accidente. Lo hicieron porque entendieron que la ciencia, la tecnología y la innovación no son adornos académicos, sino instrumentos de poder económico.

Panamá está en un punto de inflexión. Podemos seguir siendo un país de servicios —eficiente, sí, pero vulnerable— o podemos convertirnos en un país que crea tecnología, que exporta innovación y que genera empleos de alta calidad. Para lograrlo, debemos enfrentar una verdad incómoda: aunque nuestras universidades y centros de investigación producen ciencia de alto nivel, esa ciencia rara vez llega al mercado. No se convierte en patentes, no se convierte en empresas, no se convierte en productos, no se convierte en exportaciones.

¿Por qué? Porque no existe un sistema moderno de transferencia de tecnología. Porque nuestras universidades no cuentan con oficinas profesionalizadas que gestionen propiedad intelectual, evalúen mercados, negocien licencias o acompañen la creación de spin-offs. Porque no tenemos fondos de prueba de concepto que permitan transformar una idea en un prototipo. Porque no existe un ecosistema que conecte a los investigadores con inversionistas, empresas y mercados globales.

En otras palabras: Panamá tiene ciencia, pero no tiene un sistema para convertir esa ciencia en riqueza.

La buena noticia es que el mundo ya ha demostrado cómo se construyen estos sistemas. Alemania lo hizo con la Fraunhofer Society, un modelo de investigación aplicada que hoy genera miles de patentes y contratos industriales. Estados Unidos lo hizo con el MIT y Stanford, cuyos Technology Licensing Offices han creado cientos de empresas y han dado origen a ecosistemas como Silicon Valley. Corea del Sur lo hizo con KAIST, integrando academia, industria y Estado en un proyecto nacional de largo plazo. Israel lo hizo con Technion, convirtiendo un país pequeño y sin recursos naturales en una potencia global de innovación. Singapur lo hizo con A*STAR, alineando investigación con prioridades nacionales y atrayendo a las mayores corporaciones del mundo.

Panamá no necesita copiar estos modelos, pero sí necesita inspirarse en ellos. Necesita adaptar sus principios a nuestra realidad. Y, sobre todo, necesita voluntad política para construir un sistema nacional de transferencia tecnológica que articule a las universidades, los centros de investigación, el sector privado, los inversionistas y el Estado. Ese sistema debe tener cinco pilares fundamentales.

El primero es la creación de un Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología, una estructura que coordine políticas de propiedad intelectual, estándares para oficinas de transferencia, inteligencia tecnológica y vigilancia competitiva. Sin un cerebro estratégico, no hay sistema.

El segundo es la profesionalización de las Oficinas de Transferencia de Tecnología. No basta con tener investigadores brillantes; se necesitan gestores tecnológicos capaces de traducir ciencia en negocios, de negociar licencias, de evaluar mercados y de acompañar a los científicos en el proceso de comercialización.

El tercer pilar es el financiamiento. Ningún país ha desarrollado una economía basada en conocimiento sin invertir en innovación. Panamá necesita un fondo nacional de prueba de concepto, un fondo semilla para spin-offs universitarias y mecanismos de coinversión público-privada. La ciencia sin financiamiento se queda en el laboratorio.

El cuarto pilar es la diplomacia científica. Panamá debe insertarse en redes globales de innovación. Crear acuerdos con Fraunhofer, MIT, Stanford, KAIST, Technion y A*STAR. Necesitamos movilidad de investigadores, laboratorios compartidos, programas de aceleración internacional. La Cancillería debe jugar un rol central en esta agenda.

El quinto pilar es la cultura de innovación en nuestras universidades. Debemos reformar los incentivos académicos para que las patentes, el emprendimiento y la colaboración con empresas sean valorados. Crear incubadoras universitarias, acelerar la formación en emprendimiento científico y conectar a los estudiantes con proyectos reales.

Panamá tiene la base científica, el talento y la posición geográfica para convertirse en un país de economía basada en conocimiento, específicamente en el ámbito biotecnológico. Lo que falta es un sistema, una estrategia y la decisión de apostar por un modelo económico que no dependa únicamente de nuestra geografía, sino de nuestra capacidad de investigar y crear.

El país que Panamá puede ser no es un país que solo mueve mercancías; es un país que mueve ideas. Que no solo presta servicios; es un país que crea tecnología. No es solo un administrador de un canal; es un país que administra conocimiento.

La pregunta no es si podemos hacerlo. La pregunta es si estamos dispuestos a hacerlo.

El autor es experto en desarrollo sostenible y ecologista.