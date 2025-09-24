Del pueblo grande a la metamorfosis comunitaria

Exclusivo Suscriptores

El multifacético y acogedor pueblo de Los Algarrobos, ubicado en el sector norte del distrito de David, en la provincia de Chiriquí, ha salido de la marginalidad en que se encontraba y está a punto de convertirse en distrito especial de esta provincia.

Cuando llegamos, este lugar comenzaba a despuntar como un barrio de gente humilde y trabajadora: finqueros criadores de ganado vacuno y porcino, así como otros emprendedores. La comunidad, aunque modesta, mostraba una gran capacidad de creación y esfuerzo.

Sin embargo, como suele suceder con las sociedades, el lugar comenzó a proyectarse hacia el futuro y a alcanzar nuevos horizontes. Así, Los Algarrobos empezó a perfilarse como el sitio ideal tanto para los residentes locales como para quienes deseaban mudarse.

En este escenario de gente trabajadora con perfiles definidos, Los Algarrobos se convirtió en tierra inspiradora para que empresas constructoras nacionales y locales iniciaran estudios para proyectos de vivienda. Desde entonces, estos no han dejado de realizarse.

Si analizamos los últimos 20 años, veremos cómo el desarrollo se ha extendido hacia diversas áreas. Surgieron proyectos que invitaban a la gente a venir a Algarrobos, motivarse, comprar y comenzar una nueva vida, en un sector que iniciaba una trayectoria de ejemplo para otros lugares de la provincia.

El comercio del área cuenta hoy con restaurantes, ferreterías de renombre nacional, panaderías, lavanderías, sucursales de cooperativas que operan a nivel nacional, empresas de seguros de vida y automóviles, cajeros automáticos y, especialmente, grandes supermercados que han abierto sucursales en esta tierra prometedora para el crecimiento continuo.

En materia de seguridad, hay un pequeño cuartel policial que recorre barrios y áreas del sector.

Llamamos la atención sobre un hecho: se están construyendo nuevas estaciones de gasolina, que se suman a más de cinco ya existentes, lo cual resulta exagerado para una población de 18 mil habitantes. Hay que considerar que en el renglón de inversión hay otras áreas no atendidas aún y que podrían ser más beneficiosas.

Lo que antes era un corregimiento rural hoy se ha convertido en distrito especial en el norte, límite de la ciudad cabecera de la provincia. Actualmente cuenta con más de 50 barriadas habitacionales que han proporcionado soluciones de vivienda y refrescado el sector con gente nueva que espera seguir aquí, cimentando una cultura de paz, progreso y bienestar.

Sin embargo, a pesar de estos avances, quienes se han dedicado al urbanismo y las autoridades del distrito al cual pertenece Algarrobos se han olvidado de crear uno o dos parques que permitan el esparcimiento de las familias que aquí residimos.

Es necesario construir parques modernos con juegos infantiles, restaurantes, servicios higiénicos, estacionamientos, áreas para presentaciones artísticas, espacios deportivos y cafeterías. Lugares donde los niños disfruten un helado y los adultos compartan un café mientras conversan sobre temas relevantes.

En una ciudad en pleno desarrollo, Los Algarrobos —ubicada al sur del distrito de Dolega— merece que planificadores y autoridades dirijan su visión y presupuesto hacia obras que fortalezcan la convivencia, y que convoquen al capital privado a invertir en proyectos que generen bienestar a las familias panameñas.

Proyectos e ideas existen. Lo que sobran son quienes, en forma egoísta y caprichosa, todo lo quieren para sí, obstaculizando el avance de los pueblos.

El autor es periodista.