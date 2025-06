Del silencio a la acción: hacia un Panamá verdaderamente inclusivo

Exclusivo Suscriptores

Panamá ha logrado avances importantes en diversos ámbitos. Sin embargo, persisten desafíos urgentes, como alcanzar una verdadera inclusión a través de la Lengua de Señas Panameña (LSP). Esta lengua fue reconocida oficialmente como la lengua de las personas con discapacidad auditiva mediante la Ley 42 de 1999, y más tarde reafirmada y ampliada con la Ley 15 del 31 de mayo de 2016. A pesar de estas normativas, cabe preguntarse: ¿realmente se promueven y aplican estas leyes en nuestro entorno social?

Aunque muchas personas con discapacidad auditiva utilizan la LSP para comunicarse y expresar su identidad cultural, esta lengua ha sido históricamente ignorada por buena parte de la sociedad. En los últimos años, han surgido señales alentadoras: hoy vemos intérpretes de LSP en noticieros, eventos oficiales y algunos comunicados gubernamentales. Si bien estas apariciones no son constantes ni universales, representan avances importantes en visibilidad y reconocimiento.

Este reconocimiento no es menor. Según datos de la Asociación Nacional de Sordos de Panamá (ANSP), miles de panameños dependen de la LSP para acceder a información básica, ejercer sus derechos y vincularse con su comunidad. La legislación nacional, incluida la Ley 15 de 2016 y la Ley 1 de 1992, garantiza su uso como parte integral de los derechos de las personas sordas.

No obstante, muchas personas sordas aún no tienen garantizado el acceso a una educación en LSP. Esto da lugar a la creación de lo que se conoce como “lengua de señas casera”: una forma improvisada de comunicación gestual que surge cuando un niño sordo crece en un entorno sin acceso a una lengua de señas formal ni apoyo lingüístico. Esta situación limita no solo su comunicación efectiva, sino también su desarrollo personal, educativo y social.

Frente a esta realidad nace Symphia, un proyecto impulsado por jóvenes del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana (LLAC 2025), organizado por el Canal de Panamá y Jóvenes Unidos por la Educación. Symphia busca empoderar y visibilizar a la comunidad sorda mediante el uso de la LSP, fomentando la inclusión y el intercambio entre jóvenes sordos y oyentes a través de talleres, contenido didáctico en redes sociales y espacios de aprendizaje accesibles, naturales y atractivos. Nuestra misión es construir puentes de comprensión y equidad, y soñamos con llevar Symphia a cada rincón del país.

Es vital entender que la LSP no es una simple traducción del español. Es una lengua completa, con su propia gramática, estructura y riqueza cultural. Su enseñanza requiere formación especializada, tanto en lo lingüístico como en lo pedagógico. Por ello, urge que las instituciones educativas, universidades y centros de formación incluyan programas accesibles, actualizados y dirigidos tanto a estudiantes sordos como oyentes.

Esto permitiría que la LSP deje de ser vista como algo ajeno o extraordinario, y se convierta en una parte natural de nuestro entorno.

Desde nuestra experiencia como cofundadores de Symphia, hemos comprobado que la inclusión no consiste solo en integrar a las personas sordas en un sistema ya establecido, sino en transformar ese sistema para garantizar igualdad de oportunidades y participación plena.

En nuestras conversaciones con jóvenes sordos, una idea se repite constantemente: el verdadero cambio comienza cuando dejamos de tratar la LSP como una “lengua especial” y empezamos a reconocerla como lo que es: una lengua tan válida, compleja y valiosa como cualquier otra.

Por eso, en Symphia no buscamos “ayudar” desde una mirada asistencialista, sino construir en conjunto, desde el respeto, la colaboración y el reconocimiento mutuo. Aunque aún hay mucho por hacer, creemos que cada paso cuenta. Si más personas se atreven a intentarlo —a abrir los ojos, las mentes y también las manos— podremos construir un Panamá más accesible, justo y empático.

Porque cuando las manos hablan, el silencio se llena de significado. Y en un país tan diverso como el nuestro, necesitamos todos los puentes posibles para que la inclusión no sea solo una promesa, sino una realidad compartida.

La autora es egresada del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2025.