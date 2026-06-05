Democracia y desarrollo en tiempos de crisis planetaria

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La triple crisis planetaria —cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación— ya no es solo un desafío ambiental: es una amenaza estructural para el desarrollo y la estabilidad de las democracias.

En este mes en que celebramos el Día Mundial del Ambiente, esta realidad nos invita a ir más allá del enfoque tradicional de conservación y a abrir un debate urgente sobre gobernanza, desarrollo y futuro. El reciente informe regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Democracias bajo presión. Reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe, plantea una tesis clara: la crisis ambiental no es un fenómeno aislado, sino una presión estructural que pone a prueba la capacidad de las instituciones democráticas para responder a tensiones sociales cada vez más complejas.

En el caso de Panamá, el desafío de construir un desarrollo verdaderamente resiliente se enfrenta a un entorno de alta complejidad. El país transita la agenda climática en un contexto marcado por desigualdades territoriales persistentes, presiones sobre ecosistemas clave y crecientes riesgos ambientales. Dado que los impactos del cambio climático tienden a profundizar las brechas existentes, la gobernanza democrática es el marco fundamental para gestionar, de manera pacífica y legítima, los intereses diversos y a veces contrapuestos sobre los recursos naturales.

Panamá, además, cuenta con fortalezas importantes y ha dado pasos significativos en la integración de la sostenibilidad en su agenda de desarrollo, ofreciendo una base sólida para avanzar en esta transición.

América Latina y el Caribe —y Panamá como parte de esta realidad— cuentan con activos estratégicos excepcionales: algunos de los territorios más biodiversos del planeta, amplias reservas de energía limpia, minerales críticos para la transición verde y tecnológica, y una capacidad productiva clave para la seguridad alimentaria global.

Pero esta riqueza plantea un desafío fundamental: ¿cómo transformar nuestros modelos de desarrollo para que el aprovechamiento de estos recursos se traduzca en bienestar para todas las personas, respetando al mismo tiempo los límites planetarios?

La respuesta pasa, en gran medida, por la calidad de la gobernanza: instituciones efectivas, con rendición de cuentas y profundamente inclusivas, capaces de orientar estas oportunidades hacia un desarrollo sostenible y resiliente.

Responder a estos desafíos implica repensar los modelos de crecimiento. En este sentido, la diversificación productiva y la transición hacia una economía verde representan oportunidades concretas para dinamizar la economía, generar empleos de calidad y atraer inversiones responsables que integren rentabilidad con bienestar social y sostenibilidad a largo plazo.

Sin embargo, como advierte el análisis del PNUD, toda transición ecológica debe ser también una transición justa. La inclusión social y la adaptación climática deben situarse en el centro de las políticas públicas.

Esto implica fortalecer la llamada “agencia ciudadana”: la capacidad real de comunidades locales, pueblos indígenas, mujeres y jóvenes para influir en las decisiones que afectan su territorio y su futuro. Una gobernanza ambiental legítima requiere que estas voces participen activamente en la toma de decisiones.

Para enfrentar esta multiplicidad de retos, es fundamental avanzar hacia políticas públicas integrales, basadas en evidencia y sostenidas en el tiempo. En este proceso, el PNUD acompaña a los países con apoyo técnico, promoviendo soluciones innovadoras, el uso de datos para la toma de decisiones, la movilización de financiamiento verde y el fortalecimiento de espacios de diálogo que permitan construir consensos duraderos más allá de los ciclos políticos.

El mensaje central es claro: la resiliencia frente a la crisis climática y la fortaleza de las democracias son profundamente interdependientes.

En tiempos de crisis planetaria, proteger el ambiente, avanzar el desarrollo inclusivo y fortalecer la democracia no son caminos paralelos: son una misma tarea urgente.

La autora es Representante Residente PNUD Panamá.