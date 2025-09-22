Democracias en declive

Exclusivo Suscriptores

La era que vivimos se define por la polarización política. Atrás ha quedado la búsqueda del consenso, aquel ejercicio político en el que se asumía que, dentro de una democracia pluralista, era esperado y hasta deseable tener distintas maneras de procurar el bien colectivo. En la actualidad, el contraste es marcado e innegable. El “otro” se ha convertido en enemigo más que en alguien con opiniones distintas. Así, la polarización se entiende como la creciente hostilidad entre facciones políticas que, lejos de buscar la consolidación de consensos, incrementan sus divisiones, generando aún más prejuicios en una gobernabilidad democrática cada vez más debilitada.

Estos elementos de deterioro se manifiestan en el aumento de la violencia política, el estallido frecuente de protestas sociales masivas y un sentimiento generalizado de hartazgo en una población civil cada vez más desmotivada. El ejemplo más reciente, y quizás más impactante, es el asesinato de Charlie Kirk, comentarista político conservador, que ilustra el declive de las estructuras políticas en la democracia constitucional más antigua del mundo. En un contexto global donde Estados Unidos ha solido marcar la pauta de la política internacional, resulta valioso analizar la causa de este profundo divisionismo y el impacto que puede acarrear para el mundo.

Al arrojar luz sobre este punto de inflexión, quizás la causa más significativa yace en un electorado desmotivado por ofertas políticas repetitivas que, por consecuencia, se siente atraído hacia propuestas populistas definidas en oposición a un supuesto enemigo del pueblo, o “el otro”. En la mayoría de los casos, ese “otro” suele ser la élite política, percibida como corrupta y ajena a las necesidades de la población. En otras palabras, los partidos políticos tradicionales, habiendo ostentado previamente el poder, son presentados como culpables de los problemas que aquejan al ciudadano.

Sin entrar a debatir la certeza de esta afirmación, el peligro de esa narrativa radica en que promueve discursos divisorios y despectivos que, lejos de entender la democracia como un proceso pluralista, apelan a la emocionalidad del electorado para definir al opositor como enemigo del pueblo y amenaza para la nación. Mediante el fomento del miedo y la desconfianza en el ordenamiento político, el pueblo se ve empujado a la radicalización, rompiendo la fe en los procesos democráticos y, por ende, en la democracia misma. Bajo este pensamiento, el ciudadano se convierte en prisionero de una política corrupta, desleal y lejana a sus necesidades, lo que justifica acudir a canales externos a la democracia como única vía de incidencia. Desafortunadamente, los recientes acontecimientos demuestran que, a partir de ese punto, los riesgos para la paz y la armonía social son enormes.

El momento histórico actual nos llama a recordar que la piedra angular de toda democracia yace en su propósito de reflejar una sociedad en la que conviven, en igualdad, una pluralidad de opiniones, puntos de vista, intereses y objetivos. Dicho principio fortalece el proceso político al reconocer que todo ciudadano tiene el derecho de expresar su opinión y que esta debe ser tomada en cuenta por la clase gobernante.

Si perdemos de vista esta verdad —simple y a la vez compleja— seremos incapaces de resistir la tentación de buscar incesantemente a “otros” a quienes culpar. En un futuro en el que la sociedad termine disuelta en facciones irreconciliables, lo que nos aguarda es el derrumbe de la democracia y el caos.

¿Estamos aún a tiempo?

El autor es abogado, amigo de la Fundación Libertad y becario Erasmus Mundus en la Universidad de Leipzig.