Denominadores comunes entre Canadá, Panamá y China

Revisemos lo que le está sucediendo a Canadá y las medidas que están tomando, pues sus vecinos quieren engullirlos y convertirlos en la estrella número 51, estrella esta que también la quieren para Panamá. En su primer discurso, el ya posesionado primer ministro, Mark Carney, dijo: “Sé que estos días son oscuros. Días oscuros traídos por un país que ya no podemos confiar”. Ya alguien está muy claro desde su primer día en el cargo. Este es un sentir que se ha diseminado por todo el país, donde prevalece el sentimiento de que se ha infringido un daño significativo a la relación y esto va a tener un efecto duradero por largo tiempo, tal como se ha comentado en medios extranjeros.

Analicemos algunas de las medidas de represalia tomadas por Canadá por efectos de las tarifas arancelarias implementadas o prometidas por Estados Unidos sobre productos de origen canadiense, así como su acercamiento a China:

Dejó de venderles petróleo y ahora se lo vende a China.

China dejó de comprarle carne a USA y ahora se la compra a Canadá.

Canadá impuso tarifas arancelarias punitivas sobre miles de millones de dólares en productos americanos que importan, lo que reduce las compras y afecta negativamente la industria gringa.

Canadá amenazó con dejar de suministrar electricidad a millones de residentes en 3 estados, incluyendo a la ciudad de Nueva York y le subió las tarifas, lo que enfureció al desquiciado.

Canadá es proveedor importante de aluminio liviano y EUA le impuso un arancel punitivo que incrementará los precios al consumidor americano de bebidas y productos enlatados, lo que afectará directamente al consumidor con aumentos de precios.

En la guerra del acero, China es el mayor productor del mundo, pero Canadá, México y Brasil son los mayores exportadores hacia Gringolandia, por lo que serán afectados con las medidas arancelarias y tendrán que reorientar sus ventas a otros mercados, como Europa.

Deben servirnos de ejemplo cómo Canadá implementó medidas agresivas aumentando su relación comercial con un país amigo: China, que a su vez es enemigo acérrimo del país vecino, lo que le debe estar revolviendo las tripas al desquiciado. Además, el nuevo Primer Ministro manifestó que tomará todas las medidas necesarias para responder a la guerra de aranceles promovida por Trump, que considera totalmente irracional, ya que no parece darse cuenta de que los más afectados serían las clases con menos poder adquisitivo. Ya Canadá no perdió tiempo y entona su himno de guerra “We will prevail” que se traduce a “Nosotros prevaleceremos” y se difunde por las redes sociales.

Después de ver lo que inteligentemente está haciendo Canadá para acercarse a China, analicemos algunos de los siguientes eventos que siguen engrandeciendo cada día a ese rival de Gringolandia.

Acaban de descubrir el yacimiento de oro más grande del mundo y el oro acaba de sobrepasar los $3,000 la onza. Imagínense los recursos que eso representa para el país y su capacidad económica aumentada, reforzando más su reputación de potencia mundial.

La población china respeta su nacionalidad y acogió el mandato de consumir sus propios productos, así que le ha dado una estocada a los iPhone, Tesla, Mercedes Benz, BMW, Audi y otras marcas de lujo.

Su desarrollo en el campo tecnológico los ha situado en la cúspide mundial, posiblemente destronando a USA.

Continúan inaugurando superestructuras formidables que son la envidia de los países del primer mundo.

Su política abierta de apoyar a los países que se consideren amigos.

Las medidas arancelarias de represalia implementadas en China están afectando a los comercios locales en Gringolandia. El mejor ejemplo es que Walmart quedó atrapada en la escalada guerra comercial y solicitó a sus proveedores en China descuentos para hacerle frente a los aranceles impuestos por Donald Trump.

China anunció una nueva ronda de medidas arancelarias que incluyen importaciones agrícolas, lo que golpea fuertemente a los productores gringos, que ya también se han visto afectados por la falta de mano de obra para los menesteres agrícolas causada por las nuevas políticas migratorias.

El presidente Xi Jinping está empujando la expansión económica y la innovación tecnológica, alimentando optimismo, hasta el punto en que los inversionistas extranjeros aumentan sus inversiones en China, mientras que disminuyen las de USA. En lo que va del 2025, el índice bursátil MSCI de China ha aumentado en un 20%, mientras que el S&P 500 gringo ha disminuido en 4%.

Citibank y calificadoras de riesgo han rebajado las calificaciones de acciones de empresas estadounidenses, mientras que aumentan las de las empresas chinas.

Las aberradas políticas del desquiciado están destruyendo el ordenamiento mundial, y eso está actuando en su contra, pues muchos países se están aprovechando de ellas, y un nuevo orden global sepultará su MAGA que ya está en marcada decadencia y no se ha dado cuenta. Los indicativos que acabamos de mencionar son simplemente el desplazamiento que va teniendo Gringolandia como poder mundial y la creciente participación de China en la economía global, lo que lógicamente nos obliga a repudiar al enemigo y unir fuerzas con quien nos tiende la mano. Para Panamá las cosas definitivamente no van a ser como eran antes porque a quien se le consideraba tradicionalmente un país aliado, de un día a otro, se convirtió en acérrimo enemigo. Reiterando lo que expresó Mark Carney: “Sé que estos días son oscuros. Días oscuros traídos por un país que ya no podemos confiar”. Es la pura verdad y ojalá que todos entendamos que la confianza perdida es como la virginidad: Cuando se pierde, no se puede recuperar. ¿Qué estamos esperando para acercarnos a China?

El autor es ciudadano.