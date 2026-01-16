Panamá, 16 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    Privados de libertad

    Derecho a la salud de la población penitenciaria en Panamá

    Christopher Garibaldo Vega

    Nuestro país cuenta en este momento con una población penitenciaria superior a los 24,000 privados de libertad y, para ser un país pequeño, se puede considerar una tasa alta.

    Dentro de la población penitenciaria encontramos hombres y mujeres que están cumpliendo condenas, otros en etapa de investigación y, sin ánimo de determinar si son culpables o inocentes, debo señalar que existen personas detenidas que padecen enfermedades, las cuales tienen un derecho constitucional a la salud, tal como lo establece el artículo 109 de nuestra Carta Magna, sin entrar a ponderar su situación jurídica.

    Vemos, pues, que gobierno tras gobierno han señalado que mejorarán la atención médica de los privados de libertad; sin embargo, la realidad es otra. He podido observar, a lo largo de muchos años, cómo una carretilla es utilizada como una camilla improvisada para aquel privado de libertad que se queja por algún padecimiento, ante la mirada de los funcionarios que, de forma estoica muchas veces, solo le dicen que tiene que esperar en su improvisada camilla y cuya recomendación es que no se mueva mucho para evitar caerse.

    Ningún privado de libertad debe esperar horas en una carretilla de construcción, donde en ocasiones pierden el conocimiento producto del dolor e incluso algunos han muerto en espera de una evacuación urgente a un centro médico.

    Debemos recordar que el privado o privada de libertad lo único que ha perdido es su libertad y, por ende, debe enfrentar su proceso y asumir las consecuencias legales producto de su accionar; sin embargo, no pierde el derecho a la salud.

    El Estado siempre ha hecho mención a tres aspectos a mejorar en cuanto a la atención médica de la población penitenciaria:

    1. Fortalecer los programas de salud preventiva.

    2. Ampliar el acceso a servicios médicos especializados.

    3. Capacitar al personal de salud en temas específicos del entorno penitenciario.

    Se requiere que se dote de recursos financieros a la Dirección General del Sistema Penitenciario para que los tres aspectos antes citados se hagan realidad.

    El autor es abogado.

    Christopher Garibaldo Vega


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos despliega 50 marines para entrenamiento con fuerzas panameñas. Leer más
    • La alcaldesa de Arraiján frena permiso clave para la rehabilitación de la vía hacia Cocolí que ejecutará la ACP. Leer más
    • Pago de intereses del Cepadem: jubilados esperan fecha oficial del Gobierno. Leer más
    • Tribunal revoca la absolución y condena a Federico Suárez por peculado en caso de la Autopista Arraiján–La Chorrera. Leer más
    • Docentes y padres de familia cuestionan cambios al PASE-U por posible impacto en miles de estudiantes. Leer más
    • Juan Diego Vásquez acusa al contralor de decidir ‘con el hígado y las tripas’ en la crisis de basura en San Miguelito. Leer más
    • IMA informa los puntos de las agroferias del martes 13 de enero y los precios actualizados. Leer más