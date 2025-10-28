Derrame económico y empleo inducido

Exclusivo Suscriptores

Opinión

Panamá vive el efecto contrario al impacto económico del proyecto de ampliación del Canal. De acuerdo con el informe “Mejores empleos en Panamá, el rol del capital humano” (Banco Mundial, julio de 2012), cada $1 gastado en la expansión del canal generó $0.64 de demanda adicional (mayormente interna) de construcción y $0.36 de bienes de capital (página 12).

Con una inversión de aproximadamente $5,500 millones en un período de seis años (2009-2015), esto significó compras de unos $587 millones anuales a otros sectores de la economía.

Entre 2009 y 2014 se generaron 351,085 nuevos empleos. A pesar de que se crearon 58,030 nuevos empleos en construcción (65% de ellos en Panamá y Panamá Oeste), estos solo representaron 16% de la expansión laboral, al tiempo que 40% del crecimiento se registró en comercio y agricultura, como consecuencia directa del mayor poder adquisitivo de la población trabajadora y núcleo del derrame económico de esa inversión.

Empleo directo, indirecto e inducido

En su versión más simplista, el empleo directo se refiere a los puestos de trabajo que una empresa crea y paga directamente. El empleo indirecto incluye los empleos en la cadena de suministro que se generan al proporcionar los materiales y servicios necesarios para la empresa o actividad principal, mientras que el empleo inducido surge del gasto de los salarios o ingresos de los trabajadores directos e indirectos en la economía, como restaurantes, comercios y otros.

Contracción del consumo

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en el primer semestre de 2025 el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó en 4.4%, pero las recaudaciones de ITBMS fueron 11% inferiores a las del mismo período de 2024. Es decir, en los seis primeros meses de este año hubo $128 millones mensuales menos de consumo que en la primera mitad del año pasado.

Esta contracción empezó en la segunda mitad del año pasado, cuando las recaudaciones de ITBMS cayeron 6% en comparación con 2023, como consecuencia directa del impacto laboral del cierre minero y la pérdida del grado de inversión de Fitch Ratings en marzo de 2024.

Panamá y Panamá Oeste perdieron más de 125 mil empleos en 14 meses

Entre agosto de 2023 y octubre de 2024, Panamá y Panamá Oeste perdieron en conjunto 125,010 empleos, eliminando 71% de los empleos generados en ambas provincias durante la ampliación del Canal entre 2009 y 2014 (177,274).

De estos empleos, 72,766 fueron empleos formales no agrícolas, pérdida parcialmente compensada por aumentos en otras regiones, como Chiriquí (+7,903), Veraguas (+6,272) y Colón (+3,445).

Según se desprende del Cuadro 25 del Informe del Mercado Laboral del INEC a octubre de 2024, la masa salarial en Panamá y Panamá Oeste se redujo en $60,221,020 mensuales, representando un fuerte componente de la caída en el consumo a nivel nacional ($128 millones mensuales) en el primer semestre de 2025.

En la provincia de Panamá, el fiasco minero destruyó más empleo en 14 meses (104,723) que la pandemia en 26 (98,186). Los sectores más impactados fueron el comercio (19% de la reducción), construcción (12%), educación (10%), información y comunicaciones (4%) y actividades financieras (4%).

Cuatro de cada cinco empleos formales perdidos en esos 14 meses se dieron en empresas con más de 50 trabajadores. Un total de 34,615 profesionales universitarios perdieron sus trabajos en la provincia, incluyendo 27% de todos los empleos formales del sector financiero y de seguros.

Causas de la reducción del gasto discrecional

Hubo tres detonantes: la repentina interrupción de $888 millones de compras anuales de la operación minera a otros sectores de la economía, el aumento de las tasas de interés y 37% menos flujo de inversión extranjera directa entre 2019 y 2024.

Entre abril de 2022 y octubre de 2024, las tasas de interés para préstamos al comercio en Panamá subieron proporcionalmente en 15%, para la construcción 16% y para la industria 27%. El aumento en el costo del dinero y la contracción del consumo fueron una “combinación letal” para el empleo.

También aumentaron los intereses en las hipotecas. Un punto de interés más en una hipoteca de $100 mil incrementó en $83 el costo de la letra mensual, lo cual se tradujo en menor disponibilidad de ingreso discrecional y menos consumo. En el primer semestre de 2025, los restaurantes reportaron 30 a 40% menos ventas que en la primera mitad del año pasado, y los centros comerciales cayeron en 20%.

“Los problemas de chenchén se resuelven con chenchén”. La capacidad de la economía para generar empleo dependerá de la rapidez con la que se logre inyectar liquidez y transmitir confianza.

El autor es asesor empresarial