Desafíos estructurales del crédito agropecuario

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

El productor panameño es un actor estratégico: financiado a tiempo es política exterior competitiva. La modernización de la banca estatal agropecuaria no es un gasto, es el retorno de inversión más visible de gestión.

El agro panameño necesita crédito a tiempo, la solución está en repensar cada proceso interno con tecnología estatal.

El sector agropecuario representa entre el 3% y el 4% del PIB nacional, una cifra cuyo peso real se mide en las familias que dependen de él en provincias como Chiriquí, Coclé, Veraguas y Los Santos; y en la seguridad alimentaria de una nación que importa más del 60% de lo que consume y que tiene un potencial exportador dormido.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), al menos 220,000 personas trabajan directamente en actividades agropecuarias, y cuando se suma la cadena logística, de transformación y comercialización, el número se triplica.

El productor panameño es un actor estratégico: financiado a tiempo es política exterior competitiva. La modernización de la banca estatal agropecuaria no es un gasto, es el retorno de inversión más visible de gestión.

El productor que solicita un préstamo en la banca estatal agropecuaria no sistematizada, puede enfrentar un laberinto invisible: documentación que viaja en físico entre departamentos, avalúos técnicos que esperan en cola con sistema de seguimiento ralentizado, validaciones legales desconectadas del área técnica, y aprobaciones que se represan semanas en bandejas de entrada sin priorización automatizada por ausencia de arquitectura.

Un proceso que, desde la solicitud hasta el desembolso, se produce sin sistemas integrados y que se extiende por meses. En ese tiempo, el productor perdió la ventana de siembra, tomó prestamos informales a tasas usureras o abandonó el ciclo productivo.

Mientras tanto, se acumulan expedientes físicos, se duplica el trabajo administrativo y se elevan los riesgos de gestión, que no se pueden rastrear en papel. El problema es la fragmentación, áreas aisladas —una no sabe lo que hace la otra—, por eso el crédito llega a destiempo.

La gestión tecnológica aplicada a la banca estatal agropecuaria es ingeniería de procesos con herramientas probadas; el objetivo es convertir un proceso secuencial y manual en un flujo paralelo, trazable y acelerado. Existen ejes tecnológicos que estructuran esta transformación, un mapa de ruta armado con claridad definiría el éxito final, y el costo de implementación sería marginal comparado con el costo de cada cosecha perdida por la demora crediticia. El beneficio institucional sería medible en el primer año, con un proyecto de modernización bien estructurado y desarrollado.

Precedentes claros de implementación exitosa

◊ El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Colombia), con plataforma digital automatizada en evaluación y medición de riesgos. Su tiempo de respuesta es de 18 a 75 días, y cartera activa de más de 38% en tres años.

◊ BANRURAL (Guatemala) es una banca móvil rural con verificación biométrica, firma electrónica y desembolso a billetera digital. Tiene una cobertura rural del 55%, con créditos en 72 horas, récord regional.

◊ Banco Central de Brasil es un sistema federal integrado de crédito rural digital en el que todo el proceso se produce en paralelo. Los desembolsos toman de 12 a 45 días promedio, y en la plataforma están registrados 2.1 millones de productores.

En todos los ejemplos mencionados, el factor común fue la decisión del gobierno de digitalizar completamente el proceso. La adopción de una arquitectura adecuada permitió que la transformación digital se lograra en unos 24 meses, en la mayoría de los casos.

Una agenda de transformación digital que empieza por dentro

La sistematización genera un activo intangible de valor incalculable: la confianza del productor en la institución y la entrega de créditos en un promedio de 70% menos del tiempo actual.

Hoy el productor panameño llega a la ventanilla considerando que el proceso es incierto y lento, pero cuando el sistema le devuelve transparencia, consulta en línea el estado de su crédito, recibe notificaciones automáticas, el desembolso llega en días, se recupera la relación con el campo que ninguna campaña de comunicación puede reemplazar.

La transformación digital en el sector agropecuario ofrece el caso de uso más humano, urgente y políticamente visible para iniciar esa agenda desde adentro, modernizando los procesos internos de la banca estatal orientada al agro.

La propuesta requiere entendimiento de que la solución es tecnológica y el impacto es inmediato, medible y replicable. Esta es una inversión posible, como propuesta para agenda de modernización del Estado 2026.

El autor es magíster en Desarrollo de Proyectos, especialista en Modernización y Transformación Tecnológica