Desarrollismo vs desarrollo sostenible

El término desarrollo sostenible encarna un objetivo fundamental: alcanzar un progreso auténticamente justo e integral, superando la visión históricamente unidireccional y monosectorial que reducía el avance al mero crecimiento económico como paradigma de lo mejor para un país. Este enfoque reduccionista, conocido como desarrollismo, no solo resulta insuficiente, sino profundamente contraproducente a largo plazo. Su obsolescencia radica en ignorar que el verdadero desarrollo debe ser multidimensional y equilibrado, nunca a expensas de los cimientos que lo sostienen.

La esencia de la sostenibilidad trasciende el conocido trilema ambiental, social y económico. Para ser operativo y efectivo, el modelo requiere incorporar dos dimensiones críticas. Por un lado, la robustez institucional y la gobernanza, que constituyen la infraestructura facilitadora indispensable para coordinar, implementar y sostener políticas coherentes en el tiempo, a través de todos los sectores y escalas, transformando las intenciones en acciones tangibles. Por otro lado, la conservación de la naturaleza como base irreductible: la biodiversidad y los servicios ecosistémicos no son meros indicadores ambientales, sino la columna vertebral que sustenta toda posibilidad de desarrollo humano y económico duradero. Si destruimos o desmejoramos significativamente la base de la vida, estamos destruyendo un requisito sine qua non, no un complemento negociable. Si hay un indicador de calidad de vida, es justamente la integridad de la naturaleza que nos sostiene.

Esta comprensión holística nos conduce a un modelo pentagonal para el desarrollo sostenible. La conservación de la naturaleza debe ser la base fundamental y prioritaria, seguida de otros aspectos ambientales como la calidad del aire, el agua, el suelo y la gestión de residuos. Los aspectos económicos, como la productividad, la equidad, el empleo digno y los modelos circulares, deben articularse con una dimensión social bidimensional centrada en la salud pública y la educación. Finalmente, la institucionalidad y la gobernanza —como el marco legal, la transparencia, la participación y las capacidades estatales— actúan como el cemento estructural que integra y da viabilidad operativa a todo el sistema.

Frente a este marco, la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representa un avance significativo al intentar trascender definiciones tradicionales, desglosando la meta en 17 objetivos específicos. Sin embargo, su complejidad y fragmentación dificultan la comprensión holística del concepto, no solo para el público general, sino incluso para actores clave. Esta dispersión no invalida el marco, pero exige interpretación y contextualización efectivas, para evitar que la herramienta de medición eclipse la visión integral que pretende promover.

El camino ahora no reside en enredarnos en debates semánticos estériles, sino en acciones concretas con medición rigurosa. Urge aprovechar indicadores existentes, estandarizarlos, perfeccionar métricas actuales e identificar lagunas que demanden nuevos indicadores. El diagnóstico debe partir de líneas base específicas para cada país, región o escala de intervención, construyendo modelos adaptados que operacionalicen los cinco pilares desde realidades locales. Solo esta aproximación pragmática y basada en evidencia nos permitirá transitar del discurso a la implementación de un desarrollo verdaderamente sostenible, multidimensional, contextualizado y anclado en la conservación de los sistemas que nos sostienen.

El autor es director de Proyecto Primates Panamá.