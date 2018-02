Durante el descanso de Carnaval

Primera Lectura: En la senda del Quijote. Biografía de Guillermo Endara Galimani, por Manuel Cambra, Editorial Libertad Ciudadana (517 páginas), es un libro sobre lo bueno, lo malo y lo feo de la vida ejemplar de nuestro expresidente. Habiendo sido su amigo desde nuestra adolescencia y haber vivido en gran parte su historia, me enteré de muchos pasajes interesantísimos que me requetecomprobaron su profunda convicción democrática y su firmeza en sus convicciones, a pesar de su físico y personalidad de gordo feliz y bonachón. Fue el Presidente perfecto para el momento tan difícil en que le tocó gobernar el país. Es una verdadera lástima para nuestro país que los parámetros éticos y de honradez que fueron el legado de Guillermo Endara G. se fueran disipando, a tal punto que existe una frustración generalizada con los políticos que pone en peligro la democracia que tanto sacrificio costó a tantos hermanos en la nacionalidad. A Guillermo Endara G. le tocó reconstruir un país en ruinas físicas e institucionales, recibiendo la queja generalizada y desilusión propia de un gobierno democrático posdictadura prolongada. Sufrió de un fenómeno universal: cuando una ciudadanía lucha con riesgo diario de vida contra una dictadura cruel, la justificación de uno al afrontar el riesgo es “cuando ganemos la guerra todo va a caer en su lugar y todo mal se corregirá”. Las expectativas son de 112%, a tal punto que cuando cae la dictadura y, como es natural, no todo mal se resuelve, solo puede surgir un sentimiento: ¡la desilusión! Esto le tocó a superlíderes como Lech Walesa en Polonia, a Mandela en Sudáfrica, a Endara en Panamá, y a muchos otros líderes de rebeliones justificadas.

Por eso siempre pensé y escribí que a Guillermo Endara Galimani la historia le trataría mucho mejor que nosotros…¡y así fue! Se vio en su funeral cuando salió el pueblo a vitorearlo... y queda plasmado en la historia con su libro, iniciativa de su nieto Javier Yap Endara y la familia. Es un libro de lectura obligada para todo panameño enamorado de esta tierra.

Segunda lectura: Fire and Fury, inside the Trump White House, por Michael Wolff. Escrito por un periodista a quien Trump y su círculo dieron acceso libre a la Casa Blanca como si fuera uno de ellos. El libro por eso está lleno de citas terribles que no han sido desmentidas. Describe una Casa Blanca en un caos total al mando de un Trump indisciplinado, sin programa o principio alguno, dedicado a su propia figura, para lo cual miente constantemente y exagera todo: “todos son unos idiotas”… le decía a su gente, insultándolos a todos. Sus asesores principales son su hija y su yerno, con cero experiencia. Steve Bannon, ideólogo de la extrema derecha radical, lo manipulaba a su gusto mientras estuvo. Su estrategia era el caos. Su matrimonio es rarísimo: ella vive fuera de la Casa Blanca, él la describe con orgullo como un “trophy wife” (un trofeo). Él como presidente no lee nada… ni siquiera hojea nada. Tienen que hablarle y cuando lo hacen su concentración no pasa de 15 minutos. Todas sus amistades tienen cola de paja, al igual que él. Tiene muchas relaciones con los oligarcas rusos (mafia), lo que lo tiene ahora contra las cuerdas. En una conversación en la que estaba presente una modelo, ella preguntó“¿qué es ‘white trash’?” y Trump contestó“gente como yo… pero pobre”. Cuando Priebus, su primer jefe de Gabinete (Chief of Staff) llegó a la Casa Blanca, uno del “círculo cero” que lo ponía al día sobre Trump le dijo “en una reunión de una hora con Trump vas a escuchar la misma historia durante 54 minutos; tienes que aprovechar los 6 restantes para presentar tu punto, y ya”. Murdoch (dueño de Fox) era un héroe para Trump, quien lo llamaba para echar cuentos; al cerrar el teléfono, Murdoch comentó“what a f… idiot”. Otros admirados por Trump son Putin y cualquier otro autócrata en el mundo... ¡y para qué seguir! Este libro pinta en detalle el espanto y peligro que es la Casa Blanca de Trump.

Tercera lectura: Impeachment – a citizens guide, escrito por Cass R. Sunstein. Importante librito para entender lo que yo pienso le ocurrirá a Trump en los próximos 24 meses. Bannon, el ideólogo de Trump –hoy botado– dice que él piensa que Trump tiene 33.3% de posibilidades de ser “impeached”, 33.3% de que renuncie, y solo 33.3% de terminar su período de 4 años “limping to finish”.

Tremenda tragedia para Estados Unidos…¡y para el mundo!

El autor es fundador del diario ‘La Prensa’