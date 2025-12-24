Sabrina Sin Censura: Desconectar para conectar

Exclusivo Suscriptores

Hoy no voy a cuestionar a nadie. Y no porque falten motivos, sino porque, en un día como este, cualquier comentario político compite —y pierde— frente a lo importante: los preparativos y la anticipación de la Navidad. Y es que hay pocas cosas que todavía nos unen tanto como el intento, a menudo fallido, de conectar con otros seres humanos en la era de la hiperconexión digital.

Escribo desde la contradicción. Desde la incomodidad —no desde el logro— de quien vive pegada al celular por oficio, por urgencia permanente o simplemente por inercia. Soy un vivo ejemplo de lo difícil que resulta desconectarse. Se trata de la adicción más extendida de nuestro tiempo, diseñada con precisión para capturar nuestra atención y retenerla.

Es un fenómeno documentado. Un estudio publicado en 2018 por la Asociación Americana de Psicología mostró que el uso constante del teléfono durante interacciones sociales reduce la calidad de la comunicación y eleva los niveles de estrés. Ese mismo año, reportajes de The New York Times documentaron cómo la atención fragmentada en reuniones familiares erosiona la sensación de cercanía, incluso cuando todos están físicamente presentes.

La escena es conocida: alguien interrumpe una conversación con un “un minuto” para revisar una notificación. Rara vez es un minuto. Una distracción lleva a otra y, cuando se vuelve a levantar la mirada, la conversación que importaba ya se perdió. La atención no es infinita ni recuperable con facilidad.

Investigaciones reseñadas por The Atlantic en 2017 fueron todavía más inquietantes: la simple presencia del celular sobre la mesa —aunque no se use— reduce la profundidad de los diálogos. No hace falta scrollear. Basta con saber que el dispositivo está ahí, disponible, prometiendo algo más interesante que la persona que tenemos enfrente. La tecnología no es el enemigo. La ilusión de que todo es urgente, sí.

Esta lógica de eficiencia también ha vaciado gestos que antes eran personales. Pasa, por ejemplo, con las felicitaciones enviadas a listas completas. Cumplen el ritual, pero no el propósito. El mensaje genérico, reenviado en bloque, ahorra tiempo, pero elimina lo esencial: la sensación de que alguien pensó en ti. En nombre de la rapidez digital, convertimos el afecto en un mero trámite.

Y luego está la inteligencia artificial. En teoría, venía a liberarnos tiempo para lo importante. En la práctica, ocupa más espacio del que prometía ahorrar y empieza a usarse —peligrosamente— como sustituto del vínculo humano. Investigadores de la Universidad de Stanford advirtieron en 2023 que el uso de chatbots como “amigos” o “terapeutas” puede agravar situaciones de vulnerabilidad.

Desconectarse no es vivir desinformados ni renunciar a la tecnología. Es elegir. Aceptar que no todo merece respuesta inmediata, que casi nada es verdaderamente urgente y que no todos los momentos necesitan ser registrados en redes sociales. La inteligencia artificial puede ser útil para muchas cosas, pero es perfectamente inútil cuando se trata de las complejidades de la condición humana.

Esta es una buena noche para intentar desconectarse. Guardar los celulares, mirar alrededor de la mesa y escuchar —de verdad— a quienes nos rodean. No hay regalo más valioso que nuestro tiempo y nuestra atención.

P.D.: Si estás leyendo esto en tu celular, apaga y conversa con quien tienes al lado. No me ofendo.

¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!