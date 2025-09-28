Hoy por hoy: Desgobierno legislativo

Exclusivo Suscriptores

En esta edición publicamos noticias de dos eventos que, por sí mismos, resultan incompresibles. El primero, es la falta de avance de los procesos que por corrupción se surten en la Asamblea Nacional (AN), mientras que el otro es la deuda millonaria que mantiene dicha entidad con empresas que le prestaron servicios. Ambas cosas indican que en la AN existe un desgobierno. Lo es porque la deuda en el pago del servicio de energía eléctrica es injustificable, y la inacción de los diputados encargados de tramitar los procesos que allí se llevan, representan la negación al cumplimiento de sus funciones; no cumplen con su trabajo. El Órgano Legislativo es por antonomasia la característica del Estado de Derecho. Esto implica que debe actuar sujeto a las leyes. No hacerlo, no solo es ilegal, sino que deslegitima su autoridad y credibilidad, lo que inexorablemente conduce a su pérdida de confianza. Lo peor, es que los causantes de ese caos no padecen las consecuencias de sus ilegalidades. Surge así la paradoja de que donde se legisla, no se cumplen las leyes.