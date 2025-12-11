Desigualdad en el istmo panameño

Exclusivo Suscriptores

Había pensado escribir un artículo sobre este tema hace ya un tiempo, cuando se empezaron a debatir las reformas a la CSS, sin embargo, no hubiese logrado amarrar los puntos como los estaré haciendo hoy.

Un estudio reciente de la Cepal Comisión Económica para América Latina y el Caribe revela lo que se ha pregonado por mucho tiempo y ahora es concluyente: “Panamá es el país más desigual de Centroamérica y el segundo más desigual de América Latina”.

Consecuencias: dice la Cepal: “la alta desigualdad es estructural y persistente, afectando la movilidad social y la cohesión social en el país”.

Empecé a escuchar este tema, el cual fue muy cacareado por la llamada izquierda panameña cuando se presentaron las reformas a la CSS. Sin embargo, estos argumentos, que en su momento fueron sustentados por economistas universitarios como William Hughes y la candidata del partido FRENADESO del Suntracs, Gordon, fueron absolutamente descartados y no escuchados por una razón muy singular: venían de voces de izquierda que lo que querían era desestabilizar al gobierno del presidente Mulino y afectar la estabilidad económica y social del país, según la empresa privada.

Lo cierto es que todo lo que decían los mal llamados movimientos sociales —porque también deben ser llamados movimientos de disonancia— fueron totalmente echados al basurero por el gobierno de Mulino, ya que carecían de sustento ni fundamento científico. Ahora, son esbozados por una entidad que seguro el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, no podrá cuestionar. La realidad es que hay una parte de la población panameña que todavía no quiere aceptar la realidad social y económica que vive Panamá.

Cuáles han sido los detonantes de este fracaso considerando que somos el penúltimo país de 33 países en América Latina:

Tasa de desempleo de más de 10%, y la de la juventud por arriba del 20%; tasa de informalidad que decimos que está por el orden del 49%, para no decir que más de la mitad de la economía panameña se desempeña en la rebusca en una economía informal. La inversión extranjera ha sido decreciente desde la pandemia. Podemos seguir enumerando muchas más estadísticas, pero no vamos a marear a los lectores.

Lo cierto es que la Cepal proyecta un crecimiento económico para el istmo panameño de 3,3% en el 2025. Países como República Dominicana, Costa Rica y Honduras, según la Cepal, se perfilan con mayor crecimiento al cierre del 2025 que la economía canalera.

Hay un economista keynesiano llamado Gabriel Palma, de origen chileno, al cual se le dio el crédito del Palma ratio, no tan conocido como el coeficiente de Gini, que califica a Panamá en 49.7, lo cual lo califica como un fracaso según la Cepal. El Sr. Palma, a diferencia del coeficiente de Gini, expone que en los países latinoamericanos existe un resultado muy singular: el decil más alto, o sea, el 10% más alto de ingresos de la población, extrae una gran parte de sus ingresos del 40% de la población del decil o porcentaje de más bajos ingresos; y que el otro 50% de los ingresos, que es una gran parte de la clase media, mantiene sus ingresos estables dentro de su misma población. Difícilmente esto se puede explicar, pero es una realidad en América Latina.

El gobierno de Mulino tomó las riendas del país con una deuda externa cuyos ingresos aportados por el Canal de Panamá —que rayan en los 2,500 millones— no alcanzan para pagar los intereses de la deuda. Cerramos una mina que aportaba al país más de 50,000 empleos directos e indirectos.

Estos son los resultados acumulados de malas administraciones de los gobiernos que han ejecutado políticas públicas que han llevado al país a donde nos puso la Cepal: “la alta desigualdad es estructural y persistente y ha afectado la movilidad social y la cohesión social en el país”.

El gobierno, con toda razón preocupado por las calificadoras de riesgo, ha dejado de visualizar el entorno social, el cual el informe de la Cepal nos debe poner las barbas en remojo. No debe pasarse por alto, porque esto traerá repercusiones sociales que afectarán la convivencia de todos los panameños si no se empiezan a tomar medidas macroeconómicas correctivas.

El autor es exbanquero.