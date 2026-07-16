Despertar del engaño: la ruta hacia la justicia

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Cuando una sociedad está inundada de propaganda engañosa, el resultado no es solo el empobrecimiento intelectual, sino la erosión de su propia democracia. Poblaciones incapaces de pensar críticamente son presa fácil de la manipulación. Nos hemos vuelto expertos en contemplar fachadas de promesas vacías, debates estériles y reformas superficiales. Carecemos de cambios estructurales porque nos dejamos seducir por la indignación del momento, desgastándonos en cambiar caras en el tablero político, mientras la estructura garantiza la continuidad de la corrupción.

Para entender por qué la sociedad panameña permanece adormecida, debemos rescatar el pensamiento de Sócrates: la verdad es profundamente incómoda. Sin embargo, no estamos ante una comunidad indiferente por gusto, sino ante una población profundamente agobiada. Vivimos en un entorno donde el ciudadano común está sobrepasado por las crisis del día a día. El refugio en el entretenimiento digital no es más que un escape frente a una realidad que asfixia. Aceptar el colapso institucional exige una energía mental que el panameño, desgastado por sobrevivir, ya no tiene disponible.

Este agotamiento colectivo es el terreno fértil para el mayor cáncer del país: la corrupción. No es coincidencia que todas las encuestas nacionales recientes sitúen, de forma consecutiva, a la corrupción como el principal problema de Panamá y la mayor fuente de descontento social. Este clamor popular refleja que la ciudadanía está hastiada del descaro crónico y del flagrante incumplimiento de los funcionarios públicos, quienes actúan bajo la premisa de la falta de consecuencias. La corrupción se consolidó como un sistema estructurado de impunidad, donde la ley rara vez alcanza a los poderosos, normalizando el saqueo del erario público.

Esta impunidad se sostiene gracias a un diseño institucional que fomenta la indefensión. El sistema utiliza la necesidad económica y el miedo como herramientas de sometimiento, convirtiendo al silencio en el precio para conservar un empleo o un contrato estatal. Y, en el peor de los casos, cuando unos pocos ciudadanos valientes encuentran la fuerza para organizarse, protestar y exigir rendición de cuentas, las autoridades simplemente los ignoran. Aplican la táctica del desgaste y el desprecio oficial para neutralizar cualquier intento de cambio, profundizando aún más el desánimo general.

El ejemplo más crudo de este agobio ocurre al mirar al Canal de Panamá. Existe una narrativa oficial que invita a aplaudir la eficiencia de la vía interoceánica como un logro patriótico de la gestión pública actual. Sin embargo, nos da pavor admitir una incómoda realidad: el Canal funciona bien no porque los administradores de hoy sean más probos, sino por la rigidez de la estructura institucional, legal y operativa heredada de la administración estadounidense. Preferimos alimentar el ego nacionalista antes que aceptar que la vía es un oasis de eficiencia porque cuenta con un sistema real de frenos y contrapesos, blindado contra la mediocridad y el clientelismo criollo.

Ese diseño institucional es el que verdaderamente necesitamos replicar en el resto del Estado. No obstante, la parálisis permanente en la Caja de Seguro Social (CSS), el colapso de las escuelas o el desastre crónico del IDAAN, donde el agua llega a cuentagotas y exige un filtro doméstico, no son una simple incapacidad; responden a algo calculado. Mantener estas instituciones bajo el caos administrativo permite al poder de turno seguir utilizando las necesidades básicas como mercancía electoral y botín de contratos privados. Ante esto, el ciudadano debe despertar del profundo engaño que lo lleva, paradójicamente, a defender con fervor nacionalista a estas mismas entidades ineficaces, convirtiéndose en el escudo humano del sistema que lo desangra.

Esta resistencia a confrontar la verdad mantiene la arquitectura del control. Los algoritmos de las redes sociales dictan la agenda, pensando por nosotros. Nos venden la ilusión de que cambiar de gobernantes es la solución definitiva, encerrándonos en burbujas adormecedoras para alejarnos de los problemas reales y anular el debate sobre un rediseño constitucional.

El pensamiento independiente no es un lujo intelectual; es un acto de resistencia. Cuestionar el relato oficial y rechazar la distracción es el único camino para romper este ciclo. Vencer el agobio y exigir que se cumpla la ley es un proceso colectivo. El verdadero despertar de Panamá no llegará mudando inquilinos en el palacio presidencial, sino rompiendo los cimientos de la impunidad. Es imperativo apagar la pantalla del engaño, transformar la fatiga en exigencia y convertirnos en ciudadanos socráticos enfocados en cambiar las estructuras del poder, adoptando la ruta adecuada para alcanzar nuestras metas y gozar de la libertad, la prosperidad y la justicia que tanto anhelamos.

La autora es arquitecta.