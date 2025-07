Después del grito: volver a la profesión con dignidad, no con resentimiento

Exclusivo Suscriptores

La huelga docente en Panamá ha terminado. Las firmas estampadas en la Declaración de Principios por la Educación y por el Retorno Inmediato e Ininterrumpido a Clases marcan el cierre oficial de una jornada intensa de protestas, desgaste emocional y contradicciones gremiales. Pero más allá del papel y la tinta, lo que urge es una pregunta incómoda y necesaria: ¿qué haremos ahora?

Durante semanas, miles de docentes abandonaron el aula con la convicción de exigir respeto y condiciones dignas. Marcharon por el futuro de la educación pública, por el salario, por la dignidad profesional. Sin embargo, esta huelga también dejó al descubierto fisuras internas: improvisación, abandono institucional, división gremial, falta de estrategia y, sobre todo, la sensación de haber sido arrastrados por una masa que desaparece cuando llega el momento de asumir consecuencias.

El documento firmado no representa una victoria absoluta ni una derrota definitiva. Es una tregua. En su primer punto, ordena el retorno inmediato a clases. En el segundo, niega el pago de los días no laborados, salvo que un tribunal disponga lo contrario. Aunque se menciona el debido proceso y la revisión de sanciones, el mensaje es claro: la lucha no puede seguir siendo emocional, espontánea ni carente de dirección.

Es momento de una autocrítica necesaria: la masa abandona, pero la vocación permanece. Quienes seguimos siendo docentes por convicción sabemos que la protesta sin estrategia se agota pronto, y que los gestos simbólicos —por muy llamativos que sean— no transforman la realidad.

La lucha no puede seguir reducida a un espectáculo folclórico con tamboritos, coreografías y pancartas que entretienen, pero no impactan. La dignidad no se baila: se exige, se construye y se defiende con propuestas serias. Y esa propuesta debe comenzar ahora.

Necesitamos acciones concretas: seminarios formativos de calidad, no improvisaciones; materiales reales de trabajo, no promesas vacías; un seguro de vida que reconozca los riesgos de nuestra labor; condiciones laborales dignas que respalden nuestra entrega. No se trata solo de salarios, sino de respeto estructural y estabilidad profesional.

Volver al aula no debe sentirse como una derrota, sino como una oportunidad para reconectarnos con lo esencial. Cada clase debe convertirse en un acto de resistencia consciente, en una demostración silenciosa pero poderosa de lo que realmente transforma un país: el pensamiento, el ejemplo, el compromiso.

El Ministerio de Educación también tiene mucho que reflexionar. Gobernar no es imponer a través de circulares y amenazas, sino dialogar, comprender y construir soluciones junto a quienes sostienen el sistema desde la primera línea: los educadores. Y los gremios, por su parte, deben emprender una revisión profunda: menos consignas vacías, más planificación inteligente; menos agitación, más visión.

Esta huelga deja enseñanzas que no podemos ignorar: la fuerza sin dirección se dispersa; el liderazgo sin ética se convierte en ruido; y la unidad sin propósito solo genera desilusión. Ya no basta con marchar. Ahora toca pensar, proponer, construir y resistir con inteligencia.

La verdadera fuerza del docente no está en cerrar calles, sino en abrir mentes. No en seguir sin cuestionar, sino en decidir con conciencia. La lucha que sigue será menos visible, pero más profunda: por una profesión respetada, por una educación que no se delega, y por un país que algún día comprenda que sin maestros dignos no hay futuro posible.

Que este sea el cierre de una huelga, sí, pero también el inicio de una nueva forma de luchar: menos visceral, más profesional; menos impulsiva, más estratégica; menos folclórica, más estructural. Porque si seguimos repitiendo el mismo libreto, solo cambiarán los rostros, pero no el sistema.

La autora es profesora de filosofía.