Destruir para aprender: el nuevo ciclo vital de la educación superior latinoamericana

Opinión

Hay momentos en que los sistemas deben reinventarse o aceptar su colapso. La educación superior latinoamericana está justo en ese punto: o destruye lo obsoleto y se atreve a reconstruirse, o quedará atrapada en su propio peso institucional.

Mi reciente ruta por Centroamérica fue una radiografía de ese dilema.En Costa Rica, participé en el Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI), donde moderé el panel “Estrategia, innovación y cooperación académica: fortaleciendo el liderazgo universitario latinoamericano”, junto a Marco Urbina, Diana Woolfolk y Henry Rodríguez.

Tres voces distintas y una misma convicción: la transformación no será tecnológica, sino cultural y estratégica.Las universidades que entienden su tiempo están rediseñando sus modelos académicos, fortaleciendo alianzas internacionales y adoptando la cooperación como política de supervivencia.

El futuro no está en competir por matrícula, sino en colaborar para generar conocimiento, relevancia y crecimiento sostenible.

Días después, en Guatemala, durante la Asamblea de AUPRICA, compartí un mensaje que provocó un silencio reflexivo entre los rectores: “Renovarse o desaparecer.”La inteligencia artificial no es un accesorio pedagógico; es un catalizador civilizatorio que redefine el trabajo, el talento y el propósito mismo de las universidades.

Casi el 40% de las habilidades actuales quedará obsoleta antes de 2030. Ninguna carrera está a salvo, pero ninguna está perdida.Desde SénecaLab, hemos comprobado que la diferencia entre adaptarse y extinguirse no está en la tecnología que se compra, sino en la cultura que se transforma.

Las universidades que prosperan son las que se atreven a cerrar programas sin sentido, digitalizar la gestión con propósito, formar docentes en IA y rediseñar sus modelos desde los datos.

No hay innovación sin incomodidad.Y la educación, si no incomoda, no transforma.

Esa misma idea la confirmó el Premio Nobel de Economía 2025, otorgado a Philippe Aghion, Peter Howitt y Joel Mokyr por su teoría del crecimiento basado en la destrucción creativa.

Su hallazgo es contundente: el progreso no ocurre cuando protegemos lo viejo, sino cuando permitimos que lo nuevo reemplace lo ineficiente con más conocimiento, productividad y valor social.

Es una lección económica que aplica de forma casi quirúrgica a nuestras universidades: si seguimos defendiendo estructuras, metodologías y marcos regulatorios del siglo pasado, moriremos de éxito administrativo y pobreza intelectual.

La historia demuestra que los países que prosperan son los que invierten en conocimiento y aceptan la disrupción como política pública.

Por eso urge que cada nación latinoamericana defina una estrategia nacional de educación superior, donde ministerios, universidades, empresas y organismos de acreditación compartan una misma hoja de ruta.

No podemos hablar de competitividad sin talento, ni de talento sin educación alineada con el futuro.

Mi ruta por Centroamérica me dejó una certeza: la educación no necesita más reformas, sino más valentía.

El cambio que viene no se decreta; se lidera.Y para liderarlo, tendremos que romper estructuras, dejar morir modelos y tener el coraje de construir desde los escombros de lo que ya no sirve.

Porque —como nos recuerdan los Nobel— todo progreso empieza con una pérdida.Y tal vez ese sea el verdadero desafío de nuestra era:atrevernos a destruir para poder aprender.

La autora es especialista en innovación educativa y transformación institucional- CEO de SénecaLab.