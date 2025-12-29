Destruir tu historia es perder tu identidad

Exclusivo Suscriptores

Comparto con la comunidad china la profunda indignación y el dolor que ha provocado la aberrante acción de la alcaldesa de Arraiján al demoler el monumento que reseñaba la llegada de los primeros inmigrantes chinos al istmo, a mediados del siglo XIX, para trabajar en la construcción del ferrocarril transcontinental, el primero del mundo.

Pero mi solidaridad no nace únicamente de la empatía ni de la vergüenza ajena que la ineptitud de la burgomaestre en mención ha generado en todo el país. Mi indignación es legítima porque me siento agraviado directamente por esa irracionalidad municipal. Me siento herido porque ese monumento era mío. Ese monumento no era de China, como país, como sí lo es el que se erige en la plaza de Francia: el obelisco coronado con un gallo que honra a Francia. Tampoco resaltaba la obra o el legado de algún prócer de la antigua Catay, como lo hace la estatua de Morelos en Panamá Viejo, que honra la memoria del héroe mexicano.

No. Ese monumento se erigió para recordar a miles de “don nadie”, aventureros sin nombre que, empujados por la necesidad y por el sueño de un futuro mejor, se arriesgaron a una travesía incierta hasta este istmo lejano y desconocido para forjar una nueva vida.

Ese monumento recordaba a aquellos chinos —todos varones— que, por necesidad afectiva, deseo carnal o verdadero amor, sembraron su semilla en los vientres de negras, blancas, cholas, indias, mulatas y otras extranjeras, para conformar otro eslabón del genoma panameño: una composición genética única, exclusiva de Panamá, donde se mezclan sangre africana, asiática, europea e indígena en un mismo crisol de etnias.

Ese monumento era un homenaje a mi abuelo, inmigrante chino que mezcló su sangre hasta el punto de que ninguno de mis hermanos ni nuestros hijos conserva rasgos asiáticos prominentes, pero todos portamos con orgullo el apellido Fong y la historia que lo acompaña. Ese monumento también era del bocatoreño Roberto Chen, futbolista panameño que defendió nuestra camiseta en la eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2014 y que, aunque sus rasgos visibles revelan herencia afrocaribeña, su apellido cuenta otra historia. Era, asimismo, del beisbolista coclesano Carlos Lee, quien, pese a que su aspecto físico lo convierte en un interiorano más, lleva un apellido que también narra un origen distinto.

Ese monumento que la irracionalidad, ineptitud, incompetencia, ignorancia y arbitrariedad de una alcaldesa —a quien el cargo le queda demasiado grande— destruyó, no era simplemente un símbolo de la presencia china en Panamá. Era un monumento cargado de historia genética y cultural, que pertenecía a todos los Fong, Chen, Lee, Chu, Chin, Long, por mencionar solo algunos apellidos chinos que hoy ostentamos personas que ya no conservamos rasgos físicos asiáticos, porque nuestros antepasados no tuvieron “paisanas” para desposar, pero sí mezclaron su sangre para formarnos como individuos y para construir nuestra historia común.

Mi nombre es Jaime Fong Buckridge. Mi padre era colonense y mi madre bocatoreña. No soy chino: soy panameño al 100%. Pero ese monumento era mío. Era parte de mi historia personal y de mi identidad.

El autor es abogado.