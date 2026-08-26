Detrás de cada estudiante hay una historia que no conocemos

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Una calificación, una conducta o una tarea pendiente no siempre cuentan toda la historia de un estudiante.

Como docentes, conocemos una parte de nuestros estudiantes: sus notas, respuestas, fortalezas y dificultades. Sin embargo, fuera del aula cada uno enfrenta circunstancias que pueden influir en su manera de aprender y relacionarse.

Con los años, mi experiencia docente me ha enseñado que educar también significa mirar más allá de lo evidente. No para justificarlo todo ni reducir las expectativas, sino para comprender antes de juzgar.

Una de mis estudiantes me ayudó a entenderlo de manera especial. Es una joven responsable, estudiosa y comprometida con su educación. Detrás de su esfuerzo existe una realidad familiar que no siempre es visible: sus padres viven con discapacidad auditiva y han tenido que enfrentar barreras de comunicación en su vida cotidiana.

Conocer su historia no me llevó a verla desde sus circunstancias, sino desde su capacidad para superarlas. Es una estudiante perseverante, con sueños y determinación. En ese camino, sus abuelos maternos y su tía también han sido fundamentales para acompañarla y sostenerla.

Esta experiencia me recordó algo que no debemos olvidar: no todos nuestros estudiantes parten del mismo lugar. Podemos ofrecerles la misma clase y aplicarles la misma evaluación, pero las condiciones desde las cuales cada uno aprende son diferentes.

En Panamá, hablar de educación también significa hablar de inclusión, discapacidad, familias y oportunidades. Por eso, ante una tarea no entregada, una calificación baja o determinada conducta, conviene preguntarnos qué puede haber detrás antes de sacar conclusiones.

Comprender no significa dejar de exigir. Significa reconocer que las circunstancias pueden influir en el camino de un estudiante, pero no deben definir hasta dónde puede llegar.

Como docentes no podemos resolver todos los problemas que enfrentan nuestros estudiantes fuera de la escuela, pero sí podemos crear aulas donde se sientan vistos, respetados y capaces. Una palabra de aliento, una oportunidad o la confianza de un maestro pueden acompañarlos mucho más allá del salón de clases.

La historia de esta estudiante me enseñó que educar no consiste únicamente en enseñar una asignatura. También significa reconocer esfuerzos que muchas veces permanecen invisibles y ayudar a cada estudiante a descubrir su propia fortaleza.

Quizá una de las huellas más profundas de un educador sea lograr que un estudiante crea en sí mismo porque, en algún momento, alguien creyó en él.

La autora es docente de Matemáticas.