DiabetesLATAM: acompañamiento, acceso y evidencia científica

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La diabetes tipo 1 (DT1) no descansa; la Fundación DiabetesLATAM tampoco. Esta condición autoinmune, sin cura e imposible de prevenir, exige insulina, controles de glucosa y decisiones diarias del paciente y su familia. Cuando faltan insulina e insumos, se comprometen la salud, la educación, el trabajo y la tranquilidad. Según el Ministerio de Salud, en 2023 Panamá registraba aproximadamente 200 mil personas con diabetes (incluidas la diabetes tipo 2, DT2, y la DT1), de las cuales 1,755 tenían DT1. El T1D Index estima que en Panamá existen 4,100 personas con DT1, 900 de ellas menores de edad. Sin embargo, no existe un registro nacional que distinga adecuadamente la DT1 de la DT2.

Bajo la dirección de Pilar Gómez, Vida para la Diabetes, de la Fundación DiabetesLATAM, combina educación, apoyo emocional, seguimiento médico, exámenes clínicos y donación de insulina e insumos. En su jornada más reciente atendió a 334 beneficiarios, 33 de ellos nuevos, con el apoyo de 109 voluntarios. Las entregas se realizan en marzo, julio y noviembre. Cada entrega representa aproximadamente 1,500 dólares en servicios, insulinas e insumos por persona; para 334 beneficiarios, suma más de medio millón de dólares. Es una red esencial para manejar una condición permanente.

El esfuerzo comunitario coincide con un momento relevante para la inclusión. En julio se presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto para reducir barreras financieras a las personas con DT1, particularmente en seguros de vida y crédito. La diabetes tipo 1 no debe ser causa automática de exclusión.

Un estudio internacional de 2024, con participación de DiabetesLATAM, documentó gastos y dificultades de acceso a insulina e insumos entre participantes panameños con DT1. Una familia panameña destina hasta el 36% de sus ingresos mensuales a tiras reactivas e insulina; en hogares de menores ingresos, el costo alcanza el 81% y resulta impagable. La interrupción del tratamiento puede ocasionar complicaciones tempranas y muertes prematuras.

Frente a este escenario, investigar el diagnóstico oportuno, el control de glucosa, el acceso a tecnologías y la calidad de vida permitirá identificar brechas, medir avances y orientar políticas de salud basadas en ciencia y evidencia.

Apoyar a una persona con DT1 fortalece su autonomía, previene complicaciones y sostiene proyectos de vida. La solidaridad atiende la urgencia; la investigación ayuda a construir soluciones más justas y duraderas para las personas y familias afectadas.

El autor es fitopatólogo, investigador y miembro fundador del CIAPCP-AIP, voluntario en DiabetesLATAM e integrante de Ciencia en Panamá.