Diciembre llegó con su luz y su promesa

Exclusivo Suscriptores

Ha llegado diciembre, el mes que trae consigo un respiro del calendario y un suspiro del alma. Las luces comienzan a encenderse en las ventanas, los parques se visten de colores y en los rostros se dibuja una esperanza renovada. Es el cierre de un ciclo, pero también la antesala de nuevos comienzos.

Los bancos pagan ahorros, las empresas reparten bonificaciones y el “chenchén” —ese símbolo sonoro del esfuerzo recompensado— suena por todos lados. Pero no es dinero caído del cielo: es fruto del trabajo duro de cada panameño y panameña, que durante doce meses no bajó los brazos y enfrentó días grises con la frente en alto.

Este diciembre no solo llega con aguinaldos: llega con orgullo. La Selección nos regaló una alegría inmensa, un momento de unidad nacional al lograr su clasificación al Mundial. Y aunque intentaron robarnos el Canal —con palabras disfrazadas y promesas envenenadas—, el pueblo se mantuvo firme. Porque el Canal es nuestro. Porque ser panameño no es solo un gentilicio: es una fuerza que hierve en la sangre.

Alguien, hace poco, dijo que prendería el país por las cuatro esquinas si no se cumplía su voluntad. Pero no será el fuego de la rabia el que encenderá nuestras calles: será la luz de la conciencia. En un futuro no tan lejano, será el pueblo quien —con votos y con dignidad— mandará de vacaciones permanentes a quienes hoy se creen eternos.

Mientras tanto, seguimos. Sobrevivimos. Nos reinventamos. Persistimos. Y lo hacemos con esperanza, con honestidad y con la certeza de que trabajar con decencia no es en vano.

Que este fin de año nos encuentre reflexionando. Que miremos hacia atrás no con arrepentimiento, sino con aprendizaje. Que pensemos en quienes ya no están con nosotros y, al brindar por lo que vendrá, levantemos la copa también por ellos.

Que el 2026 nos reciba con más justicia, más paz y más oportunidades, no solo para unos pocos, sino para todos los que soñamos con un Panamá mejor.

El autor es administrador industrial.