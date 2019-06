Lo que le dije a Popi

Hace casi 8 años, en septiembre de 2011, cuando Ricardo Martinelli acababa de botar a Juan Carlos Varela del gobierno, me reuní con José Luis Varela para analizar el evento. Le sugerí que reconocieran que se habían equivocado al aliarse con Martinelli, que denunciaran las truculencias de las que se habían dado cuenta en esos 26 meses de cogobierno, para que ellos, los Varela, y el partido, pudieran recuperar prestigio ante el pueblo. Le entró por un oído y le salió por el otro, como diría mi abuela.

Hoy estamos -los panameñistas- cosechando lo que sembró el varelismo al no actuar con verticalidad en 2011 y en años subsiguientes, aunque tuvieron un período que les hizo creer que habían atravesado el pantano sin ensuciarse. Ese período fue el de los cinco años de gobierno que termina, que el pueblo, ante ofertas peores, les dio esa oportunidad.

Hoy, el partido está mal, y lo realmente preocupante, el país está muy mal. Que los Varela y sus adláteres estén desprestigiados es lo de menos.

El país está degradado, aunque muchos autollamados optimistas crean que se puede mejorar con el próximo gobierno, integrado por actores y herederos de la dictadura nacida en 1968.

A ellos les fue bien con la etapa dictatorial, par de condenas por crímenes de lesa humanidad y ninguna condena por infinidad de delitos contra el patrimonio del Estado. Continuaron bien con los gobiernos de Pérez Balladares y del segundo Torrijos.

Hoy regresan con dos ministros norieguistas: Héctor Alexander, que destaca como técnico capaz, pero de dudosa catadura moral, porque sirvió a Noriega cuando ya no había forma de ignorar los desmanes de todo tipo, igual al otro ministro, Augusto Valderrama, que fue ministro en 1989, cuando era menos maquillable la dictadura.

Aquel consejo que le di a Popi Varela de que hicieran un mea culpa para que limpiaran imagen, hoy lo necesitamos para que el partido, e insisto, principalmente el país, tenga la oportunidad de tener claridad para salir del túnel oscuro en que el sistema y los politicastros que han dirigido el sistema en los últimos 50 años nos han metido.

Dirán muchos que soy un iluso. Puede ser. Pero no hay peor diligencia que la que no se hace. Además, eso abonaría en el favor de muchos de ellos, los varelistas, que seguro, por más que hayan hecho pactos de protección con sus contactos PRD, estos permitirán y hasta auparán procesos contra muchos del gobierno que termina. Y lo harán porque ya se demostró que los procesos contra los del martinelato son buenos, no por los resultados, que solo Guardia Jaén y Pérez están condenados, creo, sino porque han entretenido a un pueblo que gusta del circo y, con procesos contra los varelistas, podrán entretener con procesos circenses, aunque no condenen a nadie o a pocos.

Qué bueno sería que Juan Carlos Varela diera la estocada al sistema político putrefacto encendiendo luces y hasta haciendo acuerdos de delación premiada, sobre todo lo que vio desde 2009 hasta ahora.

Eso obligaría a ir a un proceso constituyente, ese que los detentadores del poder constituido, entiéndase politiqueros, empresarios pillos, abogados celestinas, empresas estilo Odebrecht, con esquemas similares, no quieren que se dé, porque saben que perderían la serie de privilegios que les ha permitido hacerse millonarios y multimillonarios a costilla del Estado.

Que escuche Juan Carlos Varela, que habla tanto de la impresión profunda que le causó aquel letrero que en el Colegio Javier vio a los 8 años, “Héctor, dónde estás”. Que sea consecuente con lo que dice y encienda el camino de la justicia por la que murió Héctor.

Si Juan Carlos Varela hiciera algo así, ¡qué Díaz Herrera ni qué Díaz Herrera con sus confesiones de los crímenes de la dictadura! Se generaría un terremoto político y moral que debe hacer reaccionar a la mayoría decente de este pueblo, y se descalificaría la caterva de pelechadores del erario. Claro que él y sus compinches quedarían -por lo menos- en lo que podríamos llamar sanciones morales, pero se daría una oportunidad de rescatar a Panamá.

Así se podría dar una ley de punto final al caos de corrupción que vivimos, recuperando buena parte de lo malversado y dándole muerte civil a cientos que hoy siguen como amenazas para este país.

El autor es odontólogo