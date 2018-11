El dilema de Varela: ser marioneta o dar la pelea

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, debe vetar parcialmente el proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal del próximo año, a fin de que los artículos que varios diputados introdujeron en el proyecto de ley en que claramente buscan administrar dinero del Estado –algo que les está vedado por la Constitución– sin controles ni justificación, sean eliminados. Pretenden apoderarse de fondos desde organizaciones deportivas y no responder por ellos, en un año en el que buscan su reelección, justamente para seguir llenándose los bolsillos. El presidente ha indicado que no impedirá la vigencia de ese presupuesto por la nimiedad de estos artículos. Con esta declaración, si bien el gobernante no sería el responsable directo de esos fondos, se convierte, eso sí, en cómplice de esa banda de desalmados que se hacen llamar honorables diputados. Sí, será cómplice del desgreño, de la corrupción, de las patrañas de esos desvergonzados, que actúan así porque ahora son los mandamases, porque ahora son ellos los que han llevado a los candidatos presidenciales de los principales partidos a la contienda electoral. Los candidatos deben tener mucho cuidado con sus actuaciones o corren el mismo riesgo de convertirse en marionetas que solo servirán para abrir a sus titiriteros el cofre del tesoro nacional. El presidente de turno tiene una alternativa: puede vetar parcialmente el proyecto de presupuesto. Al menos así dará la pelea. Es eso o entrar a la historia como el servidor de los diputados. Ya la Corte Suprema de Justicia actúa sumisa a los deseos de la banda. Los exonera, los exculpa, los pone a salvo de los rigores de la ley, gozan de completa impunidad y ahora ponen de rodillas al Ejecutivo. Los electores también tenemos un rol en este juego político. En mayo de 2019 decidimos si seguimos directos al abismo o renovamos todo el gobierno; si hacemos lo correcto o seguimos cometiendo el mismo error. O le damos el voto a la pandilla o elegimos personas de bien. El presidente debe tomar una decisión... y nosotros también.