Dimis Boom: un helado para la imaginación

En la versión de la Feria del Libro que acaba de pasar, mientras cientos de personas, sobre todo niños, se dirigían como avalancha para comprar un libro de un YouTuber famoso, un jovencito parado en el stand de la Academia de la Literatura Infantil y Juvenil sostenía con timidez un sencillo libro cuya historia escribió el mismo. Dimas Adrián Ríos Lozano no es famoso y no parece buscar la fama. No tiene miles de seguidores y sus fans son su familia y tal vez un puñado de amigos. No tuvo filas de personas buscando su autógrafo ni vendió cientos de libros. Sin embargo, Dimas tiene algo que pocas personas ven en un país ciego culturalmente y donde el ruido del mercado es el perfil de mucha gente.

Dimas Ríos sabe filtrar los territorios de la realidad. Dimas puede, desde su imaginación de niño, imaginar mundos que los adultos olvidamos porque vivimos dentro de una caja; una celda donde las prisas, los negocios, la vanidad, el narcisismo, las distracciones nos han cerrado los ojos a la imaginación. Dimas enriquece esa realidad empobrecida por la mediocridad y lo hace imprimiendo a la realidad una riqueza especial desde su imaginación de niño.

Existe una literatura infantil valiosa escrita por adultos para niños, pero hay un tipo de literatura infantil escrita por niños y esa es singularmente especial porque el imaginario infantil es un mapa conceptual distinto al de los adultos. Para los niños, muchas de las cosas de este mundo existen porque tienen una conexión con un mundo que ellos imaginan, un posible mundo donde las cosas pasan con un sentido especial.

El libro que Dimas escribió se llama Dimis Boom: el encuentro de dos grandes héroes y lo está presentando hoy sábado a las 3:00 p.m. en la Biblioteca Nacional. Es la historia de un niño (aparentemente normal, pero que no lo es) que se encuentra a un gato azul abandonado o perdido, no lo sabemos (la buena literatura nos lleva a inferir cosas), que se lleva para su casa. Con el tiempo descubre que aquel gato azul no es un gato, sino un Chita; más raro aún, el Chita no es de este mundo, sino de un mundo paralelo que está en guerra con otras criaturas. En este punto la imaginación de Dimas ya es bastante hiperbólica, pero para él no es suficiente.

El cuento de Dimas tiene una relación simbólica con nuestra realidad. La naturaleza está presente, hay preocupación por la violencia y el abuso de los más grandes, hay valores como la amistad y también hay helado que es una invitación para seguir otra historia. La historia de Dimas es sencilla, es fresca y es una propuesta donde la solidaridad y la amistad pueden ser factores para combatir las injusticias. Una especie de amigos de la justicia que van a la misma escuela y que tienen secretos que en otra historia Dimas promete contar comiendo helado (espero no perderme esa invitación).

Dimas tiene una manera significativa de sentir y presentarnos el mundo. Un mundo que es de él y le preocupa. La idea de mundos paralelos le sirve para hablar de solidaridad, de injusticia y para desactivar bombas que en el mundo real de los adultos están matando a la gente, sobre todo a los niños. Las experiencias de los personajes de Dimas nos enseñan a ver un mundo discriminatorio y violento que tenemos. Los cuentos permiten a los niños criticar lo que los adultos estamos haciendo mal.

Lo inesperado es una constante en el relato de Dimas. La acción imaginante es impulsada por acontecimientos inesperados que pasan de forma casi fantástica. La imaginación y la creatividad implican libertad y sensibilidad, también una resistencia a las cosas que sabemos que están mal y necesitamos dimensionar y reorganizar. Desde la imaginación podemos aportar soluciones a la realidad maltrecha que ni la inteligencia a veces puede corregir.

En el relato de Dimas también están presentes el mundo de las ideas desde la resistencia. Hay un espacio para pensar en el bulling, hay una idea de cómo resistir la burla de los grupos. La imagen de libertad y felicidad que construye Dimas sucede en distintos espacios donde en la realidad a veces no hay demasiada solidaridad. La percepción de la realidad de Dimas a través de sus personajes se expresa desde los colores y la diversidad. Hasta sus amigos esconden secretos como el Chita del mundo paralelo. Tal vez sea una noción de unidad o de cooperación que brota de la tierna imaginación de un niño.

Con Dimis Boom y las aventuras de sus amigos estamos leyendo el mundo. Tal vez un fragmento de ese mundo. Un mundo que para Dimas Ríos es demasiado grande para narrar, pero que él intenta abrir una ventana pequeña para que miremos otro mundo, muy parecido al de nosotros, donde hay seres más poderosos que abusan de los más débiles y donde la solidaridad es el arma para resistir y vencer. Espero que Dimas Ríos siga escribiendo. Tal vez su destino sea ser ingeniero como su mamá o cuenta cuentos, no lo sabemos. Pero mientras exista la imaginación y el helado, será suficiente.

El autor es escritor