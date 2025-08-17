Panamá, 17 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    Espacios para todos

    Discapacidad y sedentarismo: una combinación que limita el bienestar

    Keira De Gracia

    Es preocupante cómo muchas personas con discapacidad están atrapadas en un estilo de vida sedentario. Su rutina suele limitarse a ir de la casa al trabajo o al centro educativo, y viceversa. Este patrón repetitivo y limitado, aunque común, no es sano para nadie. Así como existe el derecho al trabajo, la educación y la salud, también debe garantizarse el derecho al ocio, la recreación y la participación social.

    Recrearse, socializar y realizar actividades físicas no son lujos: son necesidades. No se trata solo de inclusión laboral o educativa; también se requiere una vida plena y equilibrada, que contemple el bienestar físico y emocional. Imaginar una vida que transcurra únicamente entre la casa y el trabajo, sin espacios para desconectarse, compartir o disfrutar, resulta desalentador. Para una persona con discapacidad, esto puede acentuar aún más los efectos negativos de su condición y generar problemas adicionales de salud mental o física.

    Lamentablemente, en muchas zonas del país, tanto en la ciudad capital como en el interior, todavía no se diseñan suficientes espacios accesibles ni se promueven actividades recreativas inclusivas. Las barreras arquitectónicas, la falta de señalización adecuada, la ausencia de baños accesibles, la sobreprotección familiar y la escasa preparación del personal en servicios públicos y privados siguen limitando la participación plena.

    ¿Por qué una persona con discapacidad no podría disfrutar de un bar, una discoteca o un restaurante, si paga por un servicio como cualquier otro cliente? Estos lugares también deben garantizar accesibilidad: rampas, menús en braille, personal capacitado en lengua de señas, baños adaptados y señalización clara. No se trata de un favor, se trata de un derecho.

    Promover espacios accesibles y actividades inclusivas no solo beneficia a los panameños con discapacidad, sino que también abre oportunidades para el turismo inclusivo. Panamá tiene el potencial de ser un destino para todos, pero aún hay mucho por hacer.

    Aplaudo iniciativas como Paseo a Ciegas, que cada último domingo del mes permite a personas ciegas o con baja visión disfrutar de la ciclovía en una bicicleta adaptada y acompañadas de un guía. O el proyecto de la patineta Newton, que brinda la oportunidad de vivir la experiencia del patinaje a personas con discapacidad visual, física y otras condiciones.

    Necesitamos más acciones como estas. Las personas con discapacidad también queremos divertirnos, disfrutar del aire libre, hacer ejercicio, reír y compartir. No es solo posible: es necesario. Solo así construiremos una sociedad verdaderamente inclusiva.

    La autora es periodista y entrenadora profesional.

    Keira De Gracia


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ATTT aprueba uso de licencia de conducir digital en Panamá: estará en tu celular y trae estas ventajas. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Presidente Mulino a raíz de caso Nestlé: ‘Si no compran leche nacional, no importan’. Leer más
    • Mulino alerta sobre ‘queso falso’ en el mercado panameño y exige identificarlos. Leer más
    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • Idaan suspenderá planta de Chilibre por trabajos en toma de agua cruda este 16 y 17 de agosto. Leer más
    • Puerto Armuelles: ¿la nueva puerta logística de Panamá hacia Costa Rica?. Leer más