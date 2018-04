¿Se le diseñó bien a la Sele?

Dios, patria y Sele, la sagrada trinidad panameña. La fiebre del Mundial está por los istmos de la República de Panamá desde que Román Torres fue poseído por el Espíritu Santo y logró golear a Costa Rica el 10 de octubre de 2017. Desde ese entonces, hemos estado ansiosos para que llegue el momento de ver a nuestra selección en el álbum de figuritas de Panini. Ahora que ya todos tenemos nuestro álbum (los afortunados), la atención está enfocada hacia el uniforme que se usará.

El jueves 5 de abril ocurrió el lanzamiento del uniforme oficial para el Mundial de Rusia 2018. La camisa viste con el rojo icónico de nuestra selección y fue inspirada en las alas del águila arpía.

El público critica la camisa por “simplona” y que tal vez hubiese sido mejor que un pintor de diablo rojo la hubiese pintado. Definitivamente se nota el desagrado por la camisa, pero mi humilde opinión que nadie preguntó es: me encanta la camisa.

Empecemos por la crítica de que es simple. Eso no es una crítica.

Es más fácil agregar que quitar y si no me creen pregunten a alguien haciendo dieta. Hacer algo simple no es para nada sencillo. Requiere mucha edición, conocimiento y restricción a la hora de hacer algo. El rojo que lleva la Sele es un color llamativo. Si le agregan muchos detalles, se vuelve demasiado para el ojo y haces que se pierda todo ese trabajo. Por eso, se optó por un diseño más sencillo. Dejando en los detalles el trabajo pesado.

Apenas ves el cuello de la camisa, es imposible (por lo menos para mí) no ver el águila harpía. Está el pico y las alas listas para atacar representadas en una sola línea continua blanca. Desde que vi esto me volví fan de esta camisa. Pero créanme que esa no es la mejor parte de ella. En la parte trasera del cuello, por dentro de la camisa, se encuentra la frase “Alcanzamos por fin la victoria”, que si no son panameños, les “sapeo” que es una de las partes del himno nacional. Aquí, señoras y señores, estimados lectores, se encuentra lo maravilloso de este diseño. No les miento cuando les digo que se me aguaron los ojos.

Por primera vez millones de personas escucharán el himno nacional de Panamá y esto se representa de una manera tan sencilla como ponerlo dentro de la camisa. Cosas así son las que hacen un buen diseño. No es que se vea más bonito o que sea la primera en mostrar una forma, sino que la idea detrás del diseño esté bien representada.

Con esto espero que cambien un poco de parecer si no estaban tan convencidos del diseño de la camisa.

Puede que no sea tu estilo, pero para ser la primera camisa de Panamá en un Mundial, me parece perfecta. Lo sencillo no pasa de moda y definitivamente será algo que todos los panameños recordaremos por siempre. Se nota de dónde nació la inspiración y literalmente lleva por dentro el espíritu panameño.

La autora es estudiante del Instituto Marangoni en Milán, Italia.