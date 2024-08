Doce datos sobre la cooperación de Panamá en materia de transparencia

El mundo está en guerra en Europa y en el Medio Oriente. En el resto hay guerra fría y comercial. El Canal de Panamá es neutral. Panamá no es neutral. Por historia, por intereses de nuestra balanza comercial y por principios democráticos, estamos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y con Occidente. Panamá está obligada a cooperar, porque los instrumentos de opacidad corporativa que esconden dinero con objetivos militares y subversivos son exactamente los mismos que usa el narcotráfico, la evasión de impuestos y similares. Si no cooperamos, corremos el riesgo de que China, Rusia, Irán, Venezuela o grupos terroristas usen nuestro sistema legal contra Occidente.

La comunidad internacional no es un conjunto de sujetos con igualdad de derechos. El peso militar, económico y demográfico de los sujetos condiciona el trato. La política exterior de los Estados pequeños no puede ignorar esa realidad. No es razonable pretender conseguir resultados, asumiendo una posición victimista, invocando supuesta sorpresa por el trato desigual.