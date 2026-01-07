Dónde vives y tu salud

Exclusivo Suscriptores

Un reciente informe publicado en Panamá indica la inequidad de las personas desde el punto de vista de derechos humanos en el acceso a servicios de salud, agua potable, transporte, educación, entre otros. El informe se basa en procesos de participación ciudadana, monitoreo de campo y visitas de evaluación. En nuestro entorno de salud pública, dicho informe nos llevó a reflexionar sobre la salud de las personas.

Recordemos que la salud no se define como la ausencia de enfermedades. La salud es el completo bienestar físico, mental y social, y yo agregaría el económico, de las personas. Aunado a esta definición, existe el concepto de los determinantes sociales de la salud, que se refieren al entorno donde nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos y envejecemos. Es decir, donde vivimos, estudiamos y trabajamos afecta nuestra salud.

Si vivimos en lugares donde el transporte es sumamente complicado, como Panamá Oeste, observamos incidencias más elevadas de enfermedades como el cáncer de mama, principal causa de muerte por cáncer en mujeres en Panamá. El año pasado se reportaron 184 casos de cáncer de mama en Panamá Oeste, la mayoría de los casos, representando el 16% de todos los casos en el país. Con esto no quiere decir que el lugar cause cáncer necesariamente, sino que reúne las características de determinantes sociales que pueden crear incidencias más altas de esta enfermedad.

El acceso a servicios de salud, aunado a educación limitada, complica la situación. La unidad oncológica de Azuero del Ministerio de Salud reportó que en el 2025 se diagnosticaron 1,792 nuevos casos de cáncer, en comparación con 1,187 en el 2023. La mayoría de los casos se identificaron en etapas avanzadas, lo cual afecta la capacidad de tratar al paciente. Nuevamente, esto no quiere decir que necesariamente vivir en Azuero cause cáncer, pero sí nos indica que debemos entender a profundidad qué afectaciones existen en los determinantes sociales de estas comunidades. Para esto, la participación ciudadana comunitaria es clave.

De igual manera, una de las grandes contribuciones históricas a la salud pública —además de la vacunación— es el acceso al agua potable. Al vivir en lugares con acceso limitado a agua potable, también estamos expuestos al desarrollo de enfermedades infecciosas, como el rotavirus, que causa gastroenteritis severa.

Participación ciudadana

Debemos entender cómo estos determinantes afectan nuestra vida diaria. Por ejemplo, por qué no logramos hacernos exámenes para la detección temprana de cáncer de mama, como lo es la mamografía, y así evitar que se detecte en etapas avanzadas, cuando no hay mucho que hacer para tratar la enfermedad. ¿Se trata de acceso a servicios de salud, a transporte, a información adecuada, a cómo navegar el sistema de salud, a pedir permiso en el lugar de empleo, o al costo económico?

La Organización Panamericana de la Salud indica que una buena cohesión social se asocia a mejores resultados de salud y bienestar. La participación comunitaria proporciona recursos y promueve comportamientos más saludables. Las comunidades con mayor cohesión social, por ejemplo, reportan 20% menos mortalidad infantil.

Para esto, contar con datos de información en tiempo real sobre enfermedades, transporte, salarios, niveles educativos, y otros, es elemental para poder tomar decisiones de salud pública adecuadas para el bien de la sociedad. Incorporar a las comunidades en la generación de esta información y en el monitoreo de aspectos que puedan afectar la salud es una manera eficiente de lograr este entendimiento, realizar investigación científica pertinente y empoderar a la ciudadanía.

Un innovador proyecto piloto iniciado en San Miguelito por el Ministerio de Salud, denominado Vanessa, trabaja junto con la comunidad para reportar criaderos de mosquitos y casos de dengue. Aquí, la participación ciudadana es primordial para el éxito del programa y poder reducir la incidencia de nuevos casos de dengue en esta región de salud.

Tenemos, pues, que dónde vivimos y cómo vivimos nuestras vidas afecta nuestra salud. Prestemos atención al acceso a viviendas dignas, agua potable, transporte eficiente, servicios de salud equitativos, ambientes sanos, educación de calidad y empleos formales. Involucremos a nuestra familia y vecinos en la mejora de nuestro entorno, de donde vivimos. Así nos podemos empoderar de nuestra salud y asumir la responsabilidad que debemos tener por nuestro bienestar.

La autora es científica y doctora en salud pública, Universidad del South Florida, Ciudad del Saber, Panamá.