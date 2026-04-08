Dos nudos, un solo hilo: lecciones de Ormuz para Panamá

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El inicio de abril de 2026 ha devuelto al mundo una de sus pesadillas más recurrentes: el uso de la geografía estratégica como arma de presión política. Con las recientes restricciones y tensiones en el Estrecho de Ormuz, el sistema logístico global vuelve a tensarse, recordándonos que el flujo de la economía moderna depende de unos pocos pasos estrechos a nivel global. Pero, más allá del impacto inmediato en los precios del crudo, esta crisis lanza un espejo directo hacia nuestra propia realidad en el Canal de Panamá.

La geografía estratégica ha dejado de ser un simple telón de fondo para convertirse en el arma de coacción más efectiva del siglo XXI. En el Estrecho de Ormuz, vemos la “geopolítica del estrangulamiento” en su estado más puro: la capacidad de un actor regional de transformar un accidente geográfico en un botón de pánico global que dispara la inflación y la incertidumbre con solo un despliegue naval. Para Panamá, esta realidad es un espejo de advertencia. Si permitimos que nuestra vía interoceánica pierda fiabilidad —ya sea por inestabilidad política o por la crisis hídrica—, perderemos nuestra principal moneda de negociación en el tablero internacional. La soberanía no solo se ejerce con la bandera, sino garantizando y preservando la viabilidad de la ruta de tránsito interoceánico.

Mientras que por Ormuz fluye aproximadamente el 25% de la energía mundial, el Canal de Panamá facilita el paso de hasta el 6% del comercio marítimo global. La lección que debemos extraer de la inestabilidad en el Golfo Pérsico es la de la vulnerabilidad de la exclusividad. En 2026, ante el riesgo en Ormuz, las navieras buscan desesperadamente rutas alternas que a menudo son insuficientes. Panamá, aunque ha mostrado una resiliencia notable, con aportes históricos al fisco de $2,965 millones al cierre de 2025, no es inmune a interrupciones catastróficas.

El verdadero “cierre” de Panamá no vendría por una orden militar, sino por la falta de un recurso básico: el agua dulce, la “sangre” vital del Canal. El cambio climático ha dejado de ser una predicción para convertirse en una restricción operativa. Las sequías prolongadas, exacerbadas por fenómenos como El Niño, han obligado en años recientes a reducir drásticamente el calado y el número de tránsitos diarios. Esta es nuestra variante del bloqueo: un “estrangulamiento hídrico” que, de no gestionarse con infraestructuras críticas y nuevas fuentes de almacenamiento, podría desplazar la confianza del comercio mundial hacia rutas menos eficientes, pero más predecibles.

La comparación es obligatoria para nuestra planificación nacional, en particular en las infraestructuras críticas como la vía interoceánica. La seguridad de Ormuz depende de la diplomacia y la fuerza armada; la de Panamá depende de la sostenibilidad de la cuenca hidrográfica y de decisiones políticas audaces sobre el uso del suelo y el agua. Si Ormuz es el nudo que puede paralizar la energía, Panamá es la válvula que evita el colapso de las cadenas de suministro de bienes, granos y productos químicos entre Asia y la costa este de los Estados Unidos.

En este tablero de ajedrez global, Panamá debe fortalecer su rol como un hub logístico resiliente. La crisis en el Estrecho de Ormuz nos recuerda que, en el comercio internacional, la eficiencia no sirve de nada sin seguridad. Para nosotros, esa seguridad reside en proteger el agua que alimenta nuestras esclusas y garantiza el consumo humano. La neutralidad de nuestra vía es un tesoro diplomático, pero esa paz externa debe ir acompañada de una seguridad hídrica interna. Solo así evitaremos que el Canal de Panamá se convierta, por razones climáticas, en un punto de estrangulamiento tan crítico y volátil como los estrechos del Medio Oriente. ¡Decisiones de Estado!

El autor es analista de relaciones internacionales y asuntos de seguridad.