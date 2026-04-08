Panamá, 08 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    Geopolítica

    Dos nudos, un solo hilo: lecciones de Ormuz para Panamá

    Ernesto E. Cerrud Herrera
    Dos nudos, un solo hilo: lecciones de Ormuz para Panamá
    El cierre del estrecho de Ormuz ha causado serios problemas en el suministro de petróleo en el mundo. / Getty Images

    El inicio de abril de 2026 ha devuelto al mundo una de sus pesadillas más recurrentes: el uso de la geografía estratégica como arma de presión política. Con las recientes restricciones y tensiones en el Estrecho de Ormuz, el sistema logístico global vuelve a tensarse, recordándonos que el flujo de la economía moderna depende de unos pocos pasos estrechos a nivel global. Pero, más allá del impacto inmediato en los precios del crudo, esta crisis lanza un espejo directo hacia nuestra propia realidad en el Canal de Panamá.

    La geografía estratégica ha dejado de ser un simple telón de fondo para convertirse en el arma de coacción más efectiva del siglo XXI. En el Estrecho de Ormuz, vemos la “geopolítica del estrangulamiento” en su estado más puro: la capacidad de un actor regional de transformar un accidente geográfico en un botón de pánico global que dispara la inflación y la incertidumbre con solo un despliegue naval. Para Panamá, esta realidad es un espejo de advertencia. Si permitimos que nuestra vía interoceánica pierda fiabilidad —ya sea por inestabilidad política o por la crisis hídrica—, perderemos nuestra principal moneda de negociación en el tablero internacional. La soberanía no solo se ejerce con la bandera, sino garantizando y preservando la viabilidad de la ruta de tránsito interoceánico.

    Mientras que por Ormuz fluye aproximadamente el 25% de la energía mundial, el Canal de Panamá facilita el paso de hasta el 6% del comercio marítimo global. La lección que debemos extraer de la inestabilidad en el Golfo Pérsico es la de la vulnerabilidad de la exclusividad. En 2026, ante el riesgo en Ormuz, las navieras buscan desesperadamente rutas alternas que a menudo son insuficientes. Panamá, aunque ha mostrado una resiliencia notable, con aportes históricos al fisco de $2,965 millones al cierre de 2025, no es inmune a interrupciones catastróficas.

    El verdadero “cierre” de Panamá no vendría por una orden militar, sino por la falta de un recurso básico: el agua dulce, la “sangre” vital del Canal. El cambio climático ha dejado de ser una predicción para convertirse en una restricción operativa. Las sequías prolongadas, exacerbadas por fenómenos como El Niño, han obligado en años recientes a reducir drásticamente el calado y el número de tránsitos diarios. Esta es nuestra variante del bloqueo: un “estrangulamiento hídrico” que, de no gestionarse con infraestructuras críticas y nuevas fuentes de almacenamiento, podría desplazar la confianza del comercio mundial hacia rutas menos eficientes, pero más predecibles.

    La comparación es obligatoria para nuestra planificación nacional, en particular en las infraestructuras críticas como la vía interoceánica. La seguridad de Ormuz depende de la diplomacia y la fuerza armada; la de Panamá depende de la sostenibilidad de la cuenca hidrográfica y de decisiones políticas audaces sobre el uso del suelo y el agua. Si Ormuz es el nudo que puede paralizar la energía, Panamá es la válvula que evita el colapso de las cadenas de suministro de bienes, granos y productos químicos entre Asia y la costa este de los Estados Unidos.

    En este tablero de ajedrez global, Panamá debe fortalecer su rol como un hub logístico resiliente. La crisis en el Estrecho de Ormuz nos recuerda que, en el comercio internacional, la eficiencia no sirve de nada sin seguridad. Para nosotros, esa seguridad reside en proteger el agua que alimenta nuestras esclusas y garantiza el consumo humano. La neutralidad de nuestra vía es un tesoro diplomático, pero esa paz externa debe ir acompañada de una seguridad hídrica interna. Solo así evitaremos que el Canal de Panamá se convierta, por razones climáticas, en un punto de estrangulamiento tan crítico y volátil como los estrechos del Medio Oriente. ¡Decisiones de Estado!

    El autor es analista de relaciones internacionales y asuntos de seguridad.

    Ernesto E. Cerrud Herrera

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Becas Ifarhu 2026: calendario de entrega de documentos tras Semana Santa y errores que pueden hacerle perder el beneficio. Leer más
    • Confesaron coimas en Blue Apple; 9 años después siguen acumulando millones en contratos. Leer más
    • Tras controlar incendio, vuelven a cerrar el puente de las Américas. Leer más
    • Científicos descubren ‘vida en un castillo de cristal’ y docenas de nuevas especies marinas. Leer más
    • Irán presenta una propuesta a Estados Unidos para poner fin a la guerra, informa IRNA. Leer más
    • Concurso de Becas 2026: estudiantes deben presentar certificación bancaria. Leer más
    • Lotería Nacional: cambios en el sorteo del domingo 5 de abril por Semana Santa. Leer más