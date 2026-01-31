Drones para la restauración forestal en río Indio

Exclusivo Suscriptores

La restauración forestal es una de las tareas más importantes para proteger nuestros ecosistemas, conservar el agua y asegurar un futuro sostenible para las comunidades rurales. En los últimos años, la tecnología ha comenzado a jugar un papel clave en este proceso, y uno de los avances más valiosos ha sido el uso de drones con sensores multiespectrales para observar y comprender mejor el estado de los bosques y las fincas. Esta integración entre conservación y tecnología permite tomar decisiones más informadas y planificar acciones de restauración con mayor precisión territorial.

En los poblados de Altos del Mora, Las Marías y La Hormiguera, ubicados en la cuenca del río Indio, en la provincia de Coclé, se han realizado trabajos de monitoreo ambiental utilizando drones Mavic 3 Multiespectral, una herramienta que permite obtener imágenes aéreas de alta calidad de forma rápida, segura y precisa. Estos vuelos se realizaron sobre fincas rurales donde la restauración forestal es fundamental para proteger el suelo, mejorar la productividad y conservar los recursos naturales.

Estas comunidades forman parte de un territorio estratégico para la seguridad hídrica y la conectividad ecológica, por lo que la incorporación de tecnología avanzada fortalece los esfuerzos locales de manejo sostenible del paisaje.

A diferencia de una fotografía común, este tipo de drones captura lo que se conoce como información espectral. En términos sencillos, la información espectral es el conjunto de datos que se obtiene cuando una imagen registra cómo las plantas reflejan la luz del sol. Cada tipo de vegetación refleja la luz de manera distinta según su estado: si está sana, creciendo, estresada o afectada por falta de agua o nutrientes. Esa “respuesta a la luz” permite analizar la condición de la vegetación sin necesidad de estar físicamente en el lugar, facilitando una evaluación más amplia y objetiva del territorio.

Gracias a esta información, es posible analizar la salud de la vegetación, identificar áreas degradadas y reconocer zonas donde los árboles y cultivos crecen con mayor o menor vigor. Toda esta información se procesa posteriormente con el software Drone2Map, que transforma las imágenes captadas en mapas claros y fáciles de interpretar. Este procesamiento digital convierte grandes volúmenes de datos en insumos prácticos para la toma de decisiones técnicas y comunitarias.

Uno de los productos más importantes que se obtiene es el ortomosaico, una imagen aérea detallada que muestra la finca completa como si fuera un mapa. Este producto permite observar caminos, áreas reforestadas, cuerpos de agua y zonas de uso agrícola, facilitando la planificación de acciones de restauración y manejo del territorio. Además, sirve como línea base para comparar cambios en el tiempo, evaluar el avance de las áreas reforestadas y medir el impacto de las intervenciones ambientales.

Asimismo, se generan mapas como el NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada), que indica el nivel de vitalidad de la vegetación, y el índice de clorofila, que ayuda a comprender qué tan saludables están las plantas. En términos sencillos, estos mapas usan colores para mostrar dónde la vegetación está fuerte y activa, y dónde necesita atención.

La gran ventaja de esta tecnología es que reduce el tiempo y el esfuerzo en campo, evitando recorridos largos y permitiendo evaluar grandes extensiones en pocos minutos, algo especialmente útil en zonas rurales y de difícil acceso.

Para las comunidades de Altos del Mora, Las Marías y La Hormiguera, el uso de drones representa una oportunidad concreta para mejorar la toma de decisiones, apoyar los procesos de reforestación y fortalecer la gestión sostenible de las fincas.

En un contexto donde el cambio climático y la degradación ambiental son desafíos crecientes, integrar herramientas tecnológicas como los drones en la restauración forestal no es un lujo, sino una necesidad. Estos “ojos en el cielo” se han convertido en aliados silenciosos que ayudan a cuidar el bosque, proteger el agua y construir un futuro más resiliente para nuestras comunidades y para la seguridad hídrica del país.

El autor es especialista en informática del Canal de Panamá.