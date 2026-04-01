¿E10 en Panamá: un paso necesario para el agro o un nuevo reto para el conductor?

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La Asamblea Nacional ha dado un paso decisivo con la aprobación en primer debate del Proyecto de Ley 443 este 24 de marzo de 2026. Esta iniciativa, impulsada por la actual administración, busca que toda la gasolina de 91 y 95 octanos consumida en el país lleve obligatoriamente una mezcla del 10% de bioetanol (E10). No es solo un cambio en la manguera; es una apuesta de Estado por la soberanía energética y la reactivación del sector cañero en el interior.

La apuesta por lo nuestro: prioridad al agro nacional

El espíritu de la ley se enfoca en un impacto social positivo: se le otorga prioridad absoluta al etanol panameño. Los distribuidores deberán agotar la producción local antes de importar producto del extranjero. Es una estrategia para dinamizar la economía rural y asegurar que el beneficio se quede en casa, reforzando la imagen de Panamá como país carbono-negativo.

Sin embargo, como toda transición energética, el éxito dependerá de cómo se equilibren estos beneficios macroeconómicos con el impacto real en el bolsillo del ciudadano.

La matemática del rendimiento: ¿qué esperar en la bomba?

Uno de los puntos clave para el consumidor es la densidad energética. El etanol tiene menos energía por galón que la gasolina pura, lo que se traduce en una pérdida de rendimiento de entre el 2% y el 5% de kilómetros por galón.

Para que el presupuesto del panameño no se vea afectado, el precio en la estación de servicio tendría que reflejar una rebaja proporcional que compense esa menor autonomía. El reto para las autoridades será garantizar que esta mezcla resulte, efectivamente, en una opción más económica para el usuario final y no en un costo trasladado silenciosamente al consumidor.

El factor clima: la humedad de Panamá entra en juego

Panamá tiene una particularidad climática que no se puede ignorar: su altísima humedad. El etanol es higroscópico, lo que significa que tiende a absorber agua del ambiente.

El desafío técnico: en un país donde la humedad relativa es elevada, si un vehículo permanece mucho tiempo con el tanque a medio llenar, existe el riesgo de “separación de fases” (cuando el agua se mezcla con el combustible y se asienta en el fondo).

Esto requerirá una mayor cultura de mantenimiento preventivo. Los dueños de motos, lanchas o equipos de jardinería (como las güiras), así como quienes poseen autos anteriores a 2011, deberán estar más atentos al estado de sus filtros y sellos, ya que el etanol actúa como un solvente más fuerte que la gasolina convencional.

¿Son necesarios los aditivos?

Aunque la gasolina E10 sale lista para usarse y nadie está obligado a comprar extras, el mercado de estabilizadores probablemente crecerá. No es una obligación legal, pero sí una recomendación mecánica para vehículos de poco uso o motores antiguos. Para algunos, esto podría convertirse en un pequeño costo de mantenimiento adicional para evitar que la humedad afecte el sistema de inyección a largo plazo.

El balance final: una transición que requiere vigilancia

La implementación del E10 en Panamá tiene sentido desde la óptica del desarrollo rural y la sostenibilidad. Es una forma de reducir la dependencia del petróleo y fortalecer el campo. Pero, para que el ciudadano lo reciba con optimismo, la ejecución debe ser impecable.

La clave no está solo en mezclar el combustible, sino en asegurar que el ahorro prometido llegue realmente al tanque del panameño y que se eduque a la población sobre los cuidados básicos de sus motores en este nuevo escenario. Al final, el éxito de la ley se medirá en la confianza del conductor y en la salud de su motor.

El autor es empresario.