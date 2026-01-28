Panamá, bisagra regional

Exclusivo Suscriptores

Así como el Canal conecta océanos y ordena el tránsito del comercio mundial, Panamá se ha convertido esta semana en punto de paso obligado para las ideas, las decisiones y las tensiones que atraviesan a América Latina y el Caribe. La presencia simultánea de varios presidentes en ejercicio, un presidente electo y figuras políticas de primer orden en el Foro Económico Internacional de la CAF confirma que el país se ha colocado —otra vez— en el centro del tablero regional. La calidad de los participantes refuerza ese mensaje. Premios Nobel de Economía, líderes académicos, expertos en inteligencia artificial, representantes de organismos multilaterales y del sector privado global elevan el nivel del debate muy por encima de la retórica habitual. Aquí no se discuten consignas, sino productividad, inversión, democracia, fragmentación global, transición tecnológica y reglas del comercio en un mundo cada vez más incierto. Que Panamá sea sede de este foro en un momento de desaceleración económica global y de tensiones geopolíticas reviste especial importancia. La región enfrenta bajo crecimiento, déficits de inversión y presiones sociales acumuladas. Convertir al país en un espacio de reflexión estratégica, diálogo político y articulación de soluciones es una apuesta que trasciende coyunturas y gobiernos. Este encuentro proyecta a Panamá como foco regional, no solo por su ubicación geográfica, sino por su capacidad logística, conectividad, estabilidad institucional relativa y vocación de puente. En tiempos de fragmentación, los espacios confiables para conversar importan tanto como los mercados. El cierre del mensaje es claro: la CAF ha escogido a Panamá como su centro regional. La decisión de establecer aquí su presidencia ejecutiva, respaldada por la construcción de un edificio en Obarrio con una inversión de 88 millones de dólares, trasciende lo simbólico. Es una apuesta estructural por el país como eje del desarrollo y la articulación económica de la región. Así, Panamá se consolida como un punto de articulación del futuro económico regional. Como el Canal, este encuentro está llamado a ser una bisagra determinante, donde el debate de alto nivel se traduzca en acuerdos concretos y las decisiones impacten, de forma real, la vida de la gente.