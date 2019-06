La educación básica general

Primaria: educación básica que consiste en los seis primeros grados que cursa un niño después de salir del nivel preescolar.

Básica: que es indispensable o que es la base o fundamento de algo.

Secundaria: que viene en segundo lugar en una serie. Enseñanza secundaria.

Ciclo: cada una de las partes en que se divide la enseñanza escolar.

Amén: que así sea. Expresión para manifestar el deseo de que se cumpla algo que se dice.

Mucho se ha escrito y hablado sobre la educación en Panamá. Poca atención han prestado los dirigentes del Ministerio de Educación (Meduca) y de los educadores a los comentarios y aportes de personas versadas en materia educativa.

Durante los últimos 2 lustros o 10 años (una década), dos presidentes de nuestro país han designado a personas que no demostraron la capacidad necesaria para manejar el importante reto que significa el desarrollo de una buena educación.

Lo mismo ocurrió con los educadores, quienes escogieron dirigentes que no los representaron dignamente. Todo lo enfocaron hacia aspectos que no ayudaron a realizar una verdadera reforma educativa.

Sin embargo, “importantes cambios” realizados son notorios. Se han cambiado los términos. Ya no se dice primaria; cambió a educación básica general. Primer ciclo se denominó premedia y el segundo ciclo pasó a ser media. ¡Qué sapiencia! ¡ La educación se modernizó!

Pero hay algo inquietante: el edificio educacional se está construyendo desde la azotea, olvidando la importancia de las bases. Lo demuestra la prueba Crecer que presentó el Meduca a los alumnos de tercer y cuarto grados de varias escuelas de la República, que comprendió las materias básicas español, las matemáticas y las ciencias naturales. Los niños obtuvieron niveles bajos en la calificación.

El aspecto de la educación básica o primaria preocupa. Es necesario que se refuerce la enseñanza en esta fase, porque si se continúa en la misma dirección, seguiremos recibiendo alumnos en la premedia con muchas deficiencias y, por consiguiente, continuará la cadena a la media y a la universitaria.

Todo lo que leo y escucho se refiere a reforzar la educación en los ciclos superiores de la enseñanza. Pero, ¿cómo se va a mejorar si la base está medio chueca? Hay la percepción de que algo allí no está funcionando como es debido. ¿Será el método utilizado, los libros, el educador, el hogar, el ambiente, el Meduca, los medios de comunicación social, la partida destinada a la educación básica, los dirigentes de los educadores, la supervisión, la evaluación de directores y maestros, el sistema de facilitar becas, muchas veces manejadas por los políticos, que no hace que los estudiantes se esfuercen más para obtener una?

Los países con un alto nivel de desarrollo prestan mucha atención a las fases preescolar y elemental de la educación y notamos la diferencia de inmediato: mejor nivel de vida, más cultura, menos desempleo. Han fortalecido las bases.

Considero que una de las claves para lograr una mejor enseñanza, en la fase primaria, es la supervisión, comenzando por la que debe realizar el subdirector y el director de las escuelas, teniendo en cuenta que es una de las obligaciones de esos funcionarios. Poco se supervisa. Desgraciadamente, donde no hay una supervisión adecuada, planificada, se descuidan muchos aspectos.

Luego está la supervisión del Meduca. Mucho menos existe. Se dirá que son muchas escuelas; entonces preparen más supervisores. No se debe dejar de supervisar a subdirectores y directores. Debe adecuarse, si no existe, un departamento de supervisión general, que pediría cuentas de su trabajo a los supervisores. Ya llegaría entonces el momento de la intervención de los vice- ministros y el ministro.

Es una cadena que, si se rompe, contribuiría a la casi debacle (situación catastrófica por causas humanas) que existe en nuestra enseñanza básica pública.

La evaluación del educador es otra importante fase, si se hace a cabalidad. La persona, cuando se siente evaluada, se interesa más por quedar bien en el desempeño de su trabajo.

Muchos subdirectores y directores temen ese momento porque no se han preparado durante el año escolar para realizarla; no se sienten capaces por no tener una base para evaluar a sus subalternos. Deben tener confianza en sí mismos y evaluar correctamente. Si llevan un control de la labor de los que enseñan, no deben tener ningún miedo a enfrentar una evaluación.

Quiero terminar diciendo que el educador debe ir un poquito más allá de sus obligaciones en la escuela. Prepárese, estudie y cuando le toque escoger a sus dirigentes, hágalo a conciencia; escoja a los mejores, a aquellos que en realidad se preocupen por el desarrollo integral de la educación primaria y no lo utilice a usted para llegar a ocupar puestos políticos, como ha ocurrido durante el transcurso de muchos años.

Y al gobernante que en el futuro tengamos, le digo: olvídese de la política y de los malos consejeros cuando tenga que designar al educador que ocupará el cargo de excelentísimo señor ministro de Educación. Este debe ser el mejor.

Amén.

El autor es profesor de pedagogía, jubilado.