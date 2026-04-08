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En estos sistemas educativos contrasta la letalidad con el desarrollo intelectual. El sistema educativo letal, instaurado por el Desquiciado en Gringolandia, se caracteriza por la implementación de metodologías basadas en la coerción económica y la amenaza de una intervención gubernamental de gran alcance. Este enfoque se manifiesta principalmente en la imposición de medidas económicas y otras formas de presión sobre los centros educativos tradicionales, generando un ambiente hostil para la comunidad académica y estudiantil.

Las políticas migratorias restrictivas han provocado una fuga de cerebros, especialmente de trabajadores tecnológicos chinos, quienes han optado por regresar a su país para integrarse a un sector en crecimiento. Esto ha afectado a empresas en Silicon Valley, que tradicionalmente dependían de mano de obra calificada para puestos clave y el impulso de la investigación y el desarrollo.

Como consecuencia directa de la aplicación de este sistema letal, se observa un fenómeno de deserción de intelectuales, quienes son perseguidos mediante perfiles raciales y migratorios. Esta persecución afecta tanto a docentes como a estudiantes brillantes, quienes enfrentan acoso y discriminación de manera constante. La confrontación entre los centros educativos y el gobierno es tan evidente que contribuye a la creación de ambientes hostiles, derivando en disturbios que pueden resultar en muertes de estudiantes y personas inocentes.

La fuga de cerebros, motivada por políticas restrictivas y medidas incoherentes, ha tenido repercusiones devastadoras en la calidad de la investigación y el desarrollo. La pérdida de talento ha minado las bases de la innovación y el avance científico, comprometiendo el futuro educativo y profesional del país y sumiéndolo en un proceso regresivo que amenaza su supuesto liderazgo mundial. La agenda MAGA del Desquiciado es señalada como la principal promotora de la decadencia en educación e investigación en Gringolandia. El congelamiento de subsidios y asignaciones a los centros educativos ha reducido o eliminado la capacidad de incursionar en nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial.

En contraste, en China se ha promovido su modelo intelectual de manera constante en la educación, la investigación y el desarrollo mediante sistemas que han dado frutos acelerados, gracias al respaldo gubernamental brindado desde hace décadas. El currículo académico es exigente en todos los aspectos y sitúa a la población estudiantil en una posición privilegiada, permitiéndoles formarse en un sistema de enseñanza-aprendizaje apoyado en tecnologías de la información y la comunicación.

Los sistemas educativos integran la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), lo que ha dado como resultado generaciones altamente calificadas que posicionan a China a la cabeza de la nueva revolución industrial e intelectual. China cuenta con cerca de seis millones de graduados STEM, siendo el país con el mayor número a nivel mundial, preparado para triunfar en la actual guerra tecnológica.

Como ejemplo, la inteligencia artificial es una materia obligatoria desde el tercer grado escolar, lo que coloca a los estudiantes en una posición ventajosa para desarrollarse bajo un modelo interdisciplinario acorde con las demandas de la sociedad actual. El aprendizaje se fomenta hasta alcanzar títulos de doctorado (PhD), generando una gran cantidad de talentos para las áreas estratégicas que requieren estas especialidades. Esta formación es complementada por iniciativas gubernamentales para elevar la conciencia y el conocimiento general sobre inteligencia artificial, mediante plataformas nacionales de innovación, programas de educación científica y la utilización de IA en museos y exposiciones, promoviendo la participación pública en vez de la exclusión.

Estas políticas han dado resultados notables en los campos de ciencia, tecnología e innovación. China posee 9 de los 10 centros educativos más avanzados en ciencia y tecnología, lo que la coloca en una posición de liderazgo incuestionable a nivel global. La población estudiantil altamente calificada es responsable de que China cuente con el 50% de los investigadores en inteligencia artificial y haya obtenido el 70% de las patentes mundiales en este ámbito. En innovación, modelos digitales como TikTok, ByteDance y DeepSeek han superado a sus competidores, siendo DeepSeek un ejemplo al alcanzar cien millones de usuarios activos en solo una semana desde su lanzamiento.

En el ámbito de la robótica, China cuenta con más del 50% de las nuevas instalaciones en el mundo y domina la cadena de suministro, permitiendo la construcción de más de dos millones de robots al año que le permiten aumentar la productividad de sus fábricas. La integración de la robótica con la inteligencia artificial, denominada “IA física”, ha permitido desarrollar robots humanoides capaces de realizar funciones cada vez más complejas a costos significativamente menores que los de la competencia.

Como puede apreciarse en los hechos expuestos, la ventaja educativa de China sobre el resto del mundo es sobresaliente. No solo lidera la revolución robótica industrial, sino que cuenta con una “fábrica de talentos” que asegura la permanencia de su liderazgo. Si a menor escala, con la reforma educativa por venir, pudiéramos emular en Panamá esa “fábrica de talentos”

El autor es ciudadano.