Educar es el principio: por un renacimiento educativo panameño

Hubo un tiempo en que educar en Panamá era un acto de esperanza radical. Quienes estudiamos en el Instituto Nacional lo sabemos. Allí se enseñaba a pensar, a debatir, a disentir con rigor y a actuar con propósito. La matemática se mezclaba con la ética; la filosofía con el sentido de patria. No éramos perfectos, pero sabíamos que la educación era más que una instrucción: era una formación de carácter y de conciencia.

Hoy, esa visión parece haber sido traicionada. Nuestra educación ha sido reducida a un trámite. El aula ya no es un espacio de reflexión ni de exigencia, sino de rutina y sobrevivencia. Los docentes, desmotivados y mal formados, muchas veces están secuestrados por gremios politizados que no luchan por la calidad, sino por cuotas de poder. La juventud, sin referentes ni aspiraciones, se refugia en el mínimo esfuerzo. Y, mientras tanto, el país se sigue hundiendo en la desigualdad, la ignorancia y el cinismo.

Pero este no es un lamento. Es un llamado.

Porque si algo nos enseña la historia —y en particular libros como La geografía de los genios, de Eric Weiner— es que el talento no nace, se cultiva. Las épocas de oro del pensamiento humano —en Atenas, Florencia, Viena o Silicon Valley— no fueron producto de la suerte ni de individuos excepcionales. Fueron el resultado de contextos donde se valoraba la curiosidad, el disenso, el trabajo intelectual y la libertad de imaginar. Esos lugares compartían algo fundamental: creían en el poder de la educación como origen de toda transformación.

Panamá no necesita copiar modelos extranjeros. Necesita recordar lo mejor de sí mismo, y decidir con valentía que educar será, otra vez, el principio.

Ese renacimiento debe apoyarse en cinco pilares claros:

Educar para pensar, no para repetir

La base de una educación transformadora es el pensamiento crítico. Nuestras aulas deben dejar de premiar la obediencia pasiva y empezar a formar mentes capaces de cuestionar, crear y proponer. La filosofía no es un lujo: es el núcleo de una ciudadanía madura. Necesitamos devolverle al aula la palabra, el diálogo, y el sentido.

Formar maestros como líderes culturales

No hay reforma educativa sin una revolución del magisterio. Pero no basta con pagarles mejor. Hay que formarlos con profundidad, exigirles excelencia y darles herramientas para ser guías, no burócratas. Y hay que liberar la profesión docente del secuestro sindical. El maestro debe volver a ser intelectual, referente y modelo.

Hacer de cada escuela una comunidad creativa

Las grandes ideas no surgen en aislamiento. Surgen cuando las artes, las ciencias, la historia y la tecnología se entrecruzan. Necesitamos escuelas vivas, abiertas, conectadas con la comunidad, donde la experimentación sea parte del proceso. Un país con miles de microcentros de pensamiento y acción.

Reivindicar la exigencia con propósito

Ser exigente no es ser cruel. Es creer que nuestros jóvenes pueden aspirar a más. No les hacemos ningún favor al bajar la vara. Hay que devolverle a la educación el orgullo del esfuerzo, la belleza del rigor, y la pasión por el conocimiento bien ganado.

Educar para reconstruir la nación

Lo que está en juego no es solo el futuro de los estudiantes, sino el del país entero. La educación no debe adaptarse al Panamá que tenemos, sino formar a los ciudadanos que construirán el Panamá que nos merecemos. Cada aula debe ser un acto de refundación nacional.

El renacimiento educativo panameño no vendrá desde una ley ni desde un ministerio. Vendrá desde una ciudadanía que decida, con claridad, que la única salida verdadera es por la puerta del aula. Que no hay desarrollo posible sin pensamiento, ni justicia sin ética, ni país sin educación.

Sí, educar es el principio. Y Panamá, si quiere tener futuro, debe volver a empezar por ahí.

El autor es empresario y exdirector de La Prensa.