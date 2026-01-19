Educar para transformar: Panamá ante el reto ambiental

Exclusivo Suscriptores

“La educación ambiental convierte la conciencia ciudadana en acción concreta hacia la sostenibilidad”

Cada 26 de enero, el Día Mundial de la Educación Ambiental nos invita a detenernos y reflexionar sobre el rumbo que estamos tomando como sociedad. ¿Somos realmente conscientes de que la educación ambiental dejó de ser un tema accesorio y se convirtió en un mandato legal y moral? La Ley 38 de 2014 obliga a que la enseñanza ambiental y la gestión de riesgos formen parte de todo el sistema educativo; de allí la tarea de garantizar que las escuelas y universidades no sean meras aulas, sino espacios de transformación.

Aunque el marco legal existe, comunidades costeras ya enfrentan inundaciones más frecuentes, mientras agricultores y ganaderos padecen sequías prolongadas. Estos desafíos nos recuerdan que se requiere una educación ambiental que conecte la teoría con la práctica y prepare a la ciudadanía para responder a las urgencias socioambientales que vive el país.

Hoy, más que nunca, la educación ambiental debe ser preventiva y no solo reactiva. La crisis climática exige una formación que trascienda lo conceptual y se integre de manera transversal en todas las asignaturas y actividades, asegurando que la información científica llegue de forma clara y útil a las comunidades. En áreas rurales, donde la deforestación compromete la subsistencia, y en barrios urbanos afectados por la contaminación de ríos y quebradas, la educación ambiental se convierte en una verdadera herramienta de resiliencia. Por ello, debería ser tan esencial como aprender a leer o escribir.

Panamá ha dado pasos firmes hacia la sostenibilidad. Es reconocido como líder azul y, durante la conferencia Our Ocean, se anunció que conserva el 54.33% de su zona económica exclusiva. El país alberga la mayor diversidad de especies de manglar del continente americano, con 12 de las 65 especies puras identificadas en el mundo. Además, posee una de las mayores precipitaciones de la región, una cobertura boscosa del 68% del territorio y un 43% de esos bosques protegidos dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), lo que lo posiciona como una nación carbono negativa. Estos logros no son solo cifras: constituyen un patrimonio vivo que exige protección y compromiso colectivo.

En el plano internacional, Panamá se alinea con la Declaración de Berlín de la UNESCO (2021), que impulsa la educación para el desarrollo sostenible hacia 2030. Este compromiso reconoce a las comunidades como protagonistas de las soluciones ambientales. Sin embargo, muchas políticas públicas terminan engavetadas por falta de continuidad, inversión o voluntad política. ¿Por qué se paralizan cuando lo responsable es corregir y avanzar?

Educar para transformar implica entender que el futuro no se construye en silencio, sino en acción. La sostenibilidad no es un discurso: es una práctica que empieza en la escuela, se profundiza en la universidad y se consolida en la comunidad. La triple emergencia planetaria no espera. La educación ambiental nos recuerda que el verdadero cambio no depende solo de leyes o estadísticas, sino de una voluntad colectiva consciente de que la riqueza natural también es una gran responsabilidad.

La autora es doctora en educación ambiental.