Educar para un mundo que ya no existe

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Hay una discusión que Panamá sigue postergando mientras el mundo avanza a una velocidad sin precedentes. No es cuánto invertimos en educación ni cuántas escuelas construimos. La verdadera pregunta es mucho más incómoda: ¿estamos preparando a nuestros jóvenes para el mundo que viene o para el que ya desapareció?

La inteligencia artificial está transformando el mercado laboral con una rapidez nunca antes vista. Profesiones que durante décadas ofrecieron estabilidad están siendo redefinidas, y muchas de las tareas que hoy justifican miles de empleos serán ejecutadas por sistemas inteligentes sin necesidad de utilizar al ser humano como el principal factor de producción. No desaparecerá el talento humano, pero sí disminuirá drásticamente la demanda por profesionales formados bajo modelos tradicionales.

Lo preocupante no es el avance de la tecnología. Lo verdaderamente preocupante es la lentitud con la que reaccionan nuestras políticas educativas. Las estimaciones más conservadoras es que para el final de esta década el advenimiento de la Inteligencia Artificial desplazara significativamente al ser humano como factor para la creación de riqueza y empleo.

Mientras otros países revisan sus currículos para incorporar pensamiento crítico, alfabetización en inteligencia artificial, habilidades digitales y aprendizaje interdisciplinario, Panamá continúa discutiendo un modelo educativo diseñado para una economía que ya dejó de existir.

La educación siempre ha sido una apuesta al futuro. Por eso, las decisiones que no tomemos hoy tendrán consecuencias dentro de diez o quince años, cuando los estudiantes que hoy ocupan nuestras aulas descubran que fueron preparados para competir en un mercado laboral que cambió sin ellos.

No se trata únicamente de perder competitividad como país. Se trata de hipotecar las oportunidades de una generación entera. Retos como la robotización o la computación cuántica y su interacción con los desarrollos en el campo de la inteligencia artificial redefinirán los factores de producción y por primera vez en la historia humana plantean una sociedad en donde el ser humano puede ser significativamente sustituido como factor de producción de nuestro modelo económico.

Cada año que postergamos una reforma profunda del currículo es un año más en que miles de jóvenes invierten tiempo, esfuerzo y recursos para obtener conocimientos cuya demanda será cada vez menor y menos necesaria. La factura de esa inacción no la pagarán los gobiernos de turno; la pagarán nuestros hijos y nuestros nietos en forma de desempleo, subempleo, menores salarios y una creciente fuga de talento hacia países que sí comprendieron la magnitud de esta transformación.

Panamá necesita abrir, con urgencia, un debate nacional sobre el propósito de la educación en la era de la inteligencia artificial. No basta con añadir una asignatura tecnológica. Hay que redefinir qué enseñamos, cómo enseñamos y cuáles competencias necesitarán quienes hoy están sentados en un salón de clases.

La historia juzgará a esta generación de dirigentes no por las escuelas que construyó, sino por si tuvo la visión de preparar a los panameños para el mundo que inevitablemente estaba por llegar.

El autor es abogado y excandidato presidencial por la libre postulación.