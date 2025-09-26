Eficiencia comprobada de la mosca soldado negra en el reciclaje de residuos orgánicos

Exclusivo Suscriptores

La mosca soldado negra puede alimentarse de casi cualquier desecho orgánico. Sus larvas, ricas en proteínas digestibles y aminoácidos esenciales, representan una solución eficaz para mejorar la autosuficiencia en alimentación animal en fincas de Panamá.

En el Instituto Smithsonian hemos investigado su potencial y los primeros resultados son muy prometedores. Evaluamos el crecimiento de las larvas alimentándolas con más de cuatro toneladas de diversos residuos: restos de comida de restaurante y panadería, mangos, carne y estiércol de vaca y de gallina. Los datos muestran que las larvas pueden reducir hasta 80% de la biomasa de estos residuos. Además, por cada tonelada procesada se obtienen hasta 500 kilos de larvas —una fuente de proteína de alta calidad para animales— y alrededor de 200 kilos de una sustancia similar al abono, útil para mejorar la calidad del suelo.

Estos resultados permiten proponer a la mosca soldado negra como alternativa para la gestión sostenible de residuos orgánicos en Panamá. Su uso permite: 1) reducir y transformar residuos orgánicos, 2) producir alimento proteico para animales y 3) generar un fertilizante eficaz para los suelos. La mosca también se perfila como un modelo innovador de economía circular y de generación de ingresos.

Tras validar científicamente su uso, iniciamos una colaboración con ONU Panamá, Agricultura Orgánica Panamá y la Alcaldía de Panamá en el proyecto Transformación Sostenible de Mercados Municipales, para gestionar los desechos orgánicos del mercado público de San Felipe Neri, donde se generan unas 2.5 toneladas de residuos diarios. Hoy, la mayoría termina enterrada en Cerro Patacón, en condiciones anaeróbicas que provocan graves problemas ambientales.

La descomposición de una sola tonelada de desechos orgánicos puede producir hasta 60 kilos de metano, equivalentes a más de 5 toneladas de dióxido de carbono. Eso equivale a 25,000 kilómetros recorridos en automóvil, 21 vuelos cortos o el consumo eléctrico de un hogar durante un año. Entre sus beneficios, el uso de la mosca soldado negra es una forma sostenible de reducir los residuos que llegan a Cerro Patacón y mitigar sus impactos ambientales.

El autor es entomólogo de la Academia de Ciencias de la República Checa, asociado al Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, y miembro del SNI para Ciencia en Panamá.