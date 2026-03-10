Eje La Chorrera–Centenario… ¡más que una oportunidad, una necesidad!

Exclusivo Suscriptores

Opinión

El impresionante crecimiento urbano de la provincia de Panamá Oeste ha generado una fuerte presión sobre la infraestructura vial y los sistemas de transporte público que conectan esta región con la ciudad de Panamá. En particular, los distritos de La Chorrera y Arraiján concentran una alta dinámica demográfica y de expansión residencial.

De acuerdo con el XII Censo Nacional de Población y VIII de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el distrito de La Chorrera registra aproximadamente 258,221 habitantes, posicionándose entre los distritos más poblados del país.

Este crecimiento urbano ha generado importantes desafíos de movilidad para miles de residentes que diariamente se desplazan hacia la capital por motivos laborales, educativos y comerciales.

La propuesta de movilidad se articula con proyectos viales impulsados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), particularmente el proyecto denominado “Diseño y construcción para la rehabilitación de la carretera entre la Vía Centenario y Nuevo Emperador (Forestal Arraiján)”, cuya inversión supera los B/.23.2 millones y contempla un período de ejecución aproximado de 540 días, además de 36 meses de mantenimiento posterior a su construcción.

Reduce la dependencia de la Panamericana

Este proyecto vial constituye un eje estructurante para la movilidad regional, ya que contempla una longitud aproximada de 15.45 kilómetros, incluyendo el tramo principal entre la Vía Centenario y Nuevo Emperador de unos 12.4 kilómetros, además de ramales complementarios hacia Burunga.

Con esta infraestructura se reduciría significativamente el tiempo de viaje desde La Chorrera hasta la ciudad de Panamá sin depender exclusivamente de la carretera Panamericana.

Actualmente, el tiempo estimado de traslado en horas pico oscila entre 1.5 y 2 horas. Con la construcción de la vía forestal y la rehabilitación de los ramales, este recorrido podría realizarse en 35 a 45 minutos.

Asimismo, estudios recientes indican que el corredor completo de conexión forestal podría superar los 22 kilómetros, considerando sus interconexiones regionales.

Entre las comunidades potencialmente beneficiadas a lo largo del corredor destacan sectores como Santa Clara, Burunga, Cerro Silvestre y Nuevo Emperador, además de diversos asentamientos residenciales en expansión ubicados entre los distritos de La Chorrera y Arraiján.

Estas áreas han experimentado un crecimiento significativo en viviendas durante la última década, impulsado por la expansión metropolitana de la ciudad de Panamá y la disponibilidad de suelo urbanizable en Panamá Oeste.

Ordenar el crecimiento urbano y reducir la dependencia de la Panamericana

Desde el punto de vista del ordenamiento territorial, esta infraestructura permite consolidar un corredor de movilidad transversal entre los distritos de La Chorrera y Arraiján, conectando áreas suburbanas con el sistema vial metropolitano.

El corregimiento de Nuevo Emperador, por ejemplo, supera los 10,000 habitantes, quienes enfrentan diariamente largos tiempos de desplazamiento debido a la congestión en la carretera Panamericana y otros corredores de acceso a la capital.

En términos regionales, se estima que el proyecto vial y las mejoras de conectividad asociadas podrían beneficiar directa o indirectamente a más de 300,000 personas en Panamá Oeste.

Adicionalmente, la consolidación de este corredor de transporte fortalecería la conectividad intermunicipal entre La Chorrera y Arraiján, promoviendo una mayor integración económica y funcional dentro de la región metropolitana ampliada de Panamá.

Actualmente se realizan mesas de coordinación técnica entre el MOP, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para afinar el trazado, los aspectos ambientales y la ejecución del proyecto.

El autor es exministro de Vivienda y estudiante de de Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible/Universidad de Panamá.