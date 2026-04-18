El abrazo del IPHE: una esperanza para niños con autismo

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En el mes de abril, cuando el mundo se viste de azul para conmemorar la concienciación sobre el autismo, en Panamá se hace aún más visible una realidad que muchas familias viven día a día: el desafío y la esperanza de educar y cuidar a un niño con Trastorno del Espectro Autista. En medio de ese camino, una institución se convierte en apoyo fundamental: el Instituto Panameño de Habilitación Especial, IPHE.

El autismo no es una enfermedad que se cura, sino una condición del desarrollo que acompaña a la persona durante toda su vida. Sin embargo, con el acompañamiento adecuado, los niños pueden desarrollar habilidades, comunicarse mejor y alcanzar mayor independencia. Aquí es donde el IPHE juega un papel esencial, no solo en la vida de los niños, sino también en la de sus madres, quienes muchas veces llevan el mayor peso emocional y práctico del cuidado.

Para muchas madres panameñas, recibir el diagnóstico de autismo en su hijo es un momento que mezcla incertidumbre, miedo y muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con su futuro? ¿Podrá hablar? ¿Podrá ir a la escuela? ¿Será aceptado? En ese instante, el acompañamiento no es un lujo, es una necesidad. El IPHE se convierte entonces en una luz en medio de la confusión, ofreciendo orientación, evaluación y un camino claro a seguir.

Una de las mayores fortalezas del IPHE es su enfoque integral. No se trata solo de enseñar contenidos académicos, sino de trabajar en áreas clave como el lenguaje, la conducta, la socialización y la autonomía. A través de terapias especializadas, los niños con autismo comienzan a dar pequeños pero significativos pasos: decir una palabra, establecer contacto visual, seguir instrucciones o simplemente expresar lo que sienten. Cada logro, por pequeño que parezca, es una victoria enorme para una madre.

Pero el impacto del IPHE va más allá del niño. También transforma a las madres. Muchas llegan cargadas de angustia, sintiéndose solas o incomprendidas. En la institución encuentran no solo profesionales capacitados, sino también orientación emocional y herramientas prácticas. Aprenden cómo comunicarse mejor con sus hijos, cómo manejar conductas difíciles y, sobre todo, cómo entender el mundo desde la perspectiva del niño.

Ser madre de un niño con autismo implica una entrega constante. Son madres que aprenden a celebrar lo que otros dan por sentado, que desarrollan una paciencia extraordinaria y una sensibilidad única. Sin embargo, también enfrentan retos sociales: miradas, críticas, falta de comprensión e incluso exclusión. Por eso, el trabajo del IPHE también contribuye a crear una sociedad más consciente e inclusiva.

En el contexto del mes de la concienciación sobre el autismo, es importante reconocer que la inclusión no comienza solo en las escuelas, sino en la actitud de cada ciudadano. Entender que un niño con autismo no es malcriado, que una crisis no es un capricho y que cada familia vive una realidad distinta es parte del cambio que se necesita.

El IPHE, con su labor silenciosa pero constante, se convierte en un puente entre la condición del niño y las oportunidades que la sociedad puede ofrecerle. Es una institución que no solo educa, sino que acompaña, orienta y da esperanza. Para muchas madres, representa ese lugar donde sienten que no están solas, donde alguien entiende su lucha y camina a su lado.

Hablar del autismo en Panamá es también hablar de resiliencia, de amor incondicional y de la importancia de instituciones comprometidas. En cada niño atendido y en cada madre fortalecida, el IPHE deja una huella profunda. En este mes de abril, más que iluminar edificios de azul, el verdadero reto es iluminar conciencias y reconocer el valor de quienes, día tras día, construyen un futuro más inclusivo desde el hogar y con el apoyo de instituciones como el IPHE.

Además, es fundamental que el Estado, las escuelas y la comunidad continúen fortaleciendo estos espacios de apoyo, garantizando recursos, capacitación y oportunidades reales para todos los niños.

La autora es ingeniera industrial y mamá de una niña con autismo.