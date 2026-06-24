El acuerdo entre Estados Unidos e Irán: ni rendición ni victoria definitiva

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El reciente memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán ha generado interpretaciones apresuradas. Para algunos, Washington cedió demasiado. Para otros, se trata de una apertura diplomática necesaria después de una crisis que amenazó con alterar el flujo energético global y profundizar la inestabilidad regional. Probablemente ambas interpretaciones contienen parte de verdad, pero ninguna explica por completo la naturaleza del acuerdo.

Lo primero que debe aclararse es que este memorando no parece ser un tratado nuclear definitivo. Es, más bien, un marco transitorio para detener la escalada, abrir un espacio de negociación y reducir riesgos inmediatos. Esa distinción es importante. Evaluarlo como si fuera un acuerdo final puede llevar a conclusiones equivocadas. Sin embargo, tratarlo como un simple alto el fuego sin consecuencias estratégicas también sería ingenuo.

El acuerdo contempla aspectos delicados: reapertura segura del Estrecho de Ormuz, alivio temporal de sanciones petroleras, retorno de inspectores internacionales, negociaciones nucleares durante un periodo limitado y la posibilidad de un paquete económico de reconstrucción en el futuro. Cada uno de esos puntos tiene implicaciones profundas.

Desde la perspectiva estadounidense, el objetivo inmediato parece haber sido evitar una guerra prolongada, reducir la presión sobre los mercados energéticos y recuperar una vía diplomática con Teherán. Eso no equivale necesariamente a una derrota. En política exterior, evitar un conflicto mayor también puede constituir un resultado estratégico. Pero la pregunta legítima es si el precio pagado por esa desescalada fortalece o debilita la posición negociadora de Washington.

La crítica más seria no es que Estados Unidos dialogue con Irán. La diplomacia existe precisamente para hablar con adversarios. La crítica es si el alivio económico concedido antes de un acuerdo nuclear robusto reduce la capacidad de presión sobre un régimen que ha demostrado, durante décadas, habilidad para ganar tiempo, dividir a sus interlocutores y utilizar recursos externos para fortalecer su aparato interno y sus redes regionales.

Tampoco puede olvidarse que el acuerdo nuclear de 2015, promovido por la administración Obama, tenía virtudes y defectos. Su principal fortaleza fue establecer límites concretos al enriquecimiento de uranio, reducir centrifugadoras operativas y crear un sistema de monitoreo internacional mucho más detallado. Pero sus críticos señalaron fallas importantes: cláusulas de expiración, ausencia de restricciones suficientes sobre misiles balísticos y falta de control efectivo sobre el apoyo iraní a actores armados en la región. En otras palabras, el Plan de Acción Integral Conjunto reducía riesgos inmediatos, pero no resolvía de manera permanente las ambiciones estratégicas de Irán.

El nuevo memorando enfrenta un problema similar, pero en condiciones más frágiles. A diferencia del acuerdo de 2015, que fue multilateral e incluyó a varias potencias, este marco parece depender principalmente de la confianza entre dos gobiernos que casi no confían entre sí. Además, varios asuntos fundamentales permanecen sin resolver: el futuro del programa de misiles, las milicias aliadas de Irán, la verificación nuclear a largo plazo y, sobre todo, la situación de los derechos humanos dentro de Irán.

Ese último punto no debe quedar relegado. Los acuerdos geopolíticos suelen hablar de fronteras, sanciones, petróleo, inspecciones y estabilidad regional. Pero rara vez colocan en el centro a los ciudadanos que viven bajo regímenes represivos. El pueblo iraní no puede convertirse en una nota al pie de una negociación estratégica. Si la estabilidad se compra ignorando la represión interna, la paz obtenida será incompleta.

Para Panamá y América Latina, la lección no es tomar partido emocional en una disputa lejana. La lección es entender cómo se negocia el poder en el siglo XXI. Energía, rutas marítimas, sanciones, tecnología nuclear, derechos humanos y alianzas regionales forman parte del mismo tablero. El Estrecho de Ormuz puede parecer distante, pero cualquier crisis allí afecta precios, comercio, inflación y seguridad global.

El memorando entre Estados Unidos e Irán no debe ser celebrado ingenuamente ni condenado automáticamente. Debe ser observado con rigor. Puede ser una pausa útil antes de un acuerdo más sólido o puede convertirse en una concesión prematura que fortalezca a Teherán sin resolver el problema nuclear.

La diferencia dependerá de lo que ocurra después: verificación real, límites claros, cumplimiento medible y una negociación que no sacrifique los derechos humanos en nombre de la estabilidad.

Porque en diplomacia, como en la guerra, no basta con silenciar las armas. También importa qué se construye después.

El autor es empresario.