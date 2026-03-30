El agua crea pertenencia

En muchas ciudades del mundo, el espacio público representa más que una infraestructura urbana. Constituye el escenario donde se desarrollan las relaciones interpersonales y se consolidan vínculos entre las comunidades y el territorio. En este contexto, el agua es un elemento capaz de transformar la experiencia del entorno, no solo desde una dimensión estética o ecológica, sino también desde una perspectiva social y cultural.

Cuando el agua está presente en el espacio público, ya sea a través de fuentes, cuerpos de agua naturales o sistemas de captación integrados en el paisaje, se generan condiciones que invitan a la contemplación y a la apropiación del espacio. Estos lugares dejan de ser áreas de tránsito para convertirse en espacios de convivencia que fortalecen la equidad social, al ofrecer oportunidades de descanso y recreación. El agua actúa como un lenguaje común que democratiza el espacio.

No obstante, la relación entre agua, sociedad y territorio también revela tensiones profundas que se manifiestan en múltiples escalas. A nivel global, el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos señala que aproximadamente 2.2 mil millones de personas carecen de acceso seguro al agua potable, mientras que cerca del 80% de las aguas residuales generadas en el planeta se descargan en los ecosistemas sin tratamiento adecuado. Estas cifras reflejan una presión creciente sobre los sistemas hídricos, intensificada por la urbanización acelerada, el cambio climático y el aumento de la demanda de agua.

En América Latina y el Caribe, la situación también presenta desafíos significativos. Aunque la región posee cerca del 31% de los recursos hídricos renovables del planeta, millones de personas aún enfrentan dificultades para acceder a servicios de agua potable y saneamiento. De acuerdo con organismos regionales, alrededor de 166 millones de habitantes no cuentan con acceso seguro a servicios de saneamiento, lo que contribuye a la contaminación de ríos, lagos y acuíferos.

Panamá no es ajeno a esta problemática. Un ejemplo es la cuenca del río La Villa, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para las provincias de Herrera y Los Santos, donde viven más de 200,000 personas. Diversas investigaciones han identificado en sus aguas la presencia de contaminantes asociados a actividades agropecuarias, incluyendo residuos de fertilizantes, plaguicidas y metales pesados. Estos compuestos evidencian el impacto acumulativo de prácticas productivas intensivas y de una gestión inadecuada de los recursos hídricos.

Cuando los recursos hídricos se degradan o se gestionan de manera ineficiente, se generan círculos viciosos. Sin embargo, cuando el diseño del espacio público integra principios de protección ambiental y gestión sostenible del agua, es posible transformar estos círculos en círculos virtuosos.

En este sentido, se promueve el aprendizaje sobre el valor del agua. Donde el agua es visible, accesible y protegida, se construye una identidad territorial que fortalece el sentido de pertenencia comunitaria.

Frente a este escenario surge una reflexión inevitable: ¿hasta qué punto lo que creemos conocer sobre nuestro entorno y los recursos renovables refleja realmente la complejidad de los sistemas ecológicos que los sostienen?

La autora es arquitecta y estudiante de la Maestría en Paisajismo y Gestión Ambiental de la Universidad de Panamá.