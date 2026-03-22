El agua: entre la abundancia aparente y la urgencia real

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Cada 22 de marzo, el mundo conmemora el Día Mundial del Agua, una fecha que invita no solo a reflexionar, sino a actuar frente a uno de los recursos más esenciales para la vida. En Panamá, un país privilegiado por su riqueza hídrica, esta conmemoración suele estar acompañada de un discurso que resalta la abundancia. Sin embargo, detrás de esa percepción existe una realidad más compleja: el acceso desigual, la contaminación creciente y la falta de cultura de uso responsable.

Panamá es conocido por sus ríos caudalosos, sus cuencas hidrográficas estratégicas y, por supuesto, el Canal, que depende directamente del agua dulce. No obstante, tener agua no significa necesariamente que esta esté disponible en cantidad y calidad para todos. En muchas comunidades rurales e indígenas, el acceso al agua potable sigue siendo limitado, obligando a familias enteras a recurrir a fuentes no seguras. En áreas urbanas, aunque el acceso es mayor, persisten problemas de intermitencia, mala calidad y gestión ineficiente.

La paradoja es evidente: vivimos en un país con abundantes recursos hídricos, pero enfrentamos problemas estructurales en su distribución y conservación. Esta situación no es casual, sino el resultado de años de planificación insuficiente, crecimiento urbano desordenado y débil educación ambiental. A esto se suma el impacto del cambio climático, que ya se manifiesta en períodos más prolongados de sequía y lluvias intensas que afectan la disponibilidad y calidad del agua.

Uno de los mayores retos que enfrentamos es la contaminación de nuestras fuentes hídricas. Los ríos que antes eran símbolos de vida hoy reciben descargas de aguas residuales, desechos sólidos y contaminantes industriales. Esta realidad no solo afecta los ecosistemas, sino también la salud de las personas y la sostenibilidad de actividades económicas como la agricultura y el turismo. Proteger el agua no es únicamente una tarea ambiental; es una responsabilidad social, económica y ética.

En este contexto, la educación juega un papel fundamental. No basta con construir infraestructuras o aprobar leyes si no se promueve una verdadera cultura del agua. Desde las escuelas hasta las comunidades, es necesario fomentar hábitos responsables, como el uso eficiente, la protección de las fuentes y la correcta disposición de los residuos. Educar sobre el valor del agua es sembrar conciencia para el presente y el futuro.

Las experiencias en territorio demuestran que, incluso en contextos de limitaciones, muchas comunidades mantienen prácticas de respeto y cuidado del agua, lo que evidencia que el cambio es posible cuando existe compromiso colectivo. No obstante, estas iniciativas requieren mayor respaldo institucional y políticas públicas más inclusivas y sostenibles que garanticen su continuidad y ampliación.

El Día Mundial del Agua debe ser más que una fecha simbólica. Debe convertirse en un punto de partida para replantear nuestras acciones individuales y colectivas. Desde el hogar, podemos adoptar prácticas sencillas como reparar fugas, reutilizar el agua y evitar el desperdicio. Desde el Estado, se requiere fortalecer la gestión integrada del recurso hídrico, invertir en saneamiento y garantizar el acceso equitativo para todos los panameños.

Asimismo, es urgente reconocer el papel de las comunidades en la gestión del agua. La participación ciudadana no debe ser vista como un complemento, sino como un eje central en la toma de decisiones. Incluir las voces locales permite diseñar soluciones más efectivas y adaptadas a cada realidad.

El agua no es un recurso infinito, aunque a veces así lo parezca en un país como el nuestro. Su cuidado no puede seguir siendo postergado. Hoy, más que nunca, debemos asumir una postura responsable y consciente, entendiendo que cada acción cuenta.

En este Día Mundial del Agua, la invitación es clara: pasar de la reflexión a la acción. Porque garantizar el acceso al agua no es solo un desafío técnico, sino un compromiso con la vida, la equidad y el futuro de Panamá.

El autor es educador y promotor social de Panamá.